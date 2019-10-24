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Kenya'da sel ve heyelan: 29 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Kenya'da sel ve heyelan: 29 ölü

İSTANBUL (AA) - Kenya'da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 haftadır etkili olan sağanağın ülkenin birçok bölgesinde sel ve heyelana neden olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 12 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Oguna, 10 bine yakın küçük ve büyükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı.

Oguna, özellikle Lamu, Kwale ve Garissa'da ağır hasara yol açan yağışlar sonrasında acil yardım ve arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya sel

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