Trajik gerçek! Ped karşılığı cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

UNICEF tarafından yapılan araştırmalar, Afrika'nın en büyük kentsel gecekondu mahallesi olan Kibera gecekondu mahallesindeki kadınların yüzde 65'inin sıhhi ürünler için alınıp satıldığını tespit etti.

UNICEF Kenya'nın Su, Sanitasyon ve Hijyen sorumlusu Andrew Trevett, sık sık Kenyalı kızların bu hijyen ürünleri için satıldığını cinsel tacize uğradıklarını söyledi.

Utanç, zorbalık, yoksulluk nedeniyle ilişkiye zorlanan genç kızlar büyük travmalar yaşıyorlar. Kenya’daki okulların kabaca yüzde 30’u öğrencilerine hijyenik ped sağlıyor. Ancak birçok durumda pedler sadece acil durumlar için sunuluyor.

Kenya'da yaygın bir problem olan yoksulluk kadınların regl için farklı çözüm arayışlarına neden oluyor. UNICEF'in anketine katılan kadınların yüzde 7'si, regl dönemlerinde eski bezler, battaniyeler, tavuk tüyleri ve gazeteler kullanıyorlar. Kimi de çukur kazarak regl dönemi bitene kadar burada oturuyor.

Bu sorun Afrika ülkelerinin büyük bir sorunu. Kıtadaki 10 genç kızdan biri adet dönemlerinde hijyenik sağlık ürünlerine erişimleri olmadığı için okula gidemiyor.



