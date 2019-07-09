KADIN

Trajik gerçek! Ped karşılığı cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

UNICEF'in son araştırması oldukça trajik bir gerçeği ortaya çıkardı. Çalışamaya göre, Kenyalı kadınlar hijyenik ped alabilmek için cinsel ilişkiye zorlanıyor. Yoksulluk ve regl döneminin hala tabu olarak görülmesi nedeniyle hijyenik pedlere erişmekte zorlanan kadınlar, ped karşılığı böyle bir yola başvuruyorlar.

Trajik gerçek! Ped karşılığı cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

UNICEF tarafından yapılan araştırmalar, Afrika'nın en büyük kentsel gecekondu mahallesi olan Kibera gecekondu mahallesindeki kadınların yüzde 65'inin sıhhi ürünler için alınıp satıldığını tespit etti.

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UNICEF Kenya'nın Su, Sanitasyon ve Hijyen sorumlusu Andrew Trevett, sık sık Kenyalı kızların bu hijyen ürünleri için satıldığını cinsel tacize uğradıklarını söyledi.

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Utanç, zorbalık, yoksulluk nedeniyle ilişkiye zorlanan genç kızlar büyük travmalar yaşıyorlar. Kenya’daki okulların kabaca yüzde 30’u öğrencilerine hijyenik ped sağlıyor. Ancak birçok durumda pedler sadece acil durumlar için sunuluyor.

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Kenya'da yaygın bir problem olan yoksulluk kadınların regl için farklı çözüm arayışlarına neden oluyor. UNICEF'in anketine katılan kadınların yüzde 7'si, regl dönemlerinde eski bezler, battaniyeler, tavuk tüyleri ve gazeteler kullanıyorlar. Kimi de çukur kazarak regl dönemi bitene kadar burada oturuyor.

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Bu sorun Afrika ülkelerinin büyük bir sorunu. Kıtadaki 10 genç kızdan biri adet dönemlerinde hijyenik sağlık ürünlerine erişimleri olmadığı için okula gidemiyor.


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Kenya hijyenik ped

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