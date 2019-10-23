Kenyalı memurlara cuma günü yerli üretim kıyafet zorunluluğu

İSTANBUL (AA) - Kenya hükümeti, yerli üretimi teşvik için memurlara cuma günleri sadece Kenya'da üretilmiş kıyafetleri giyme zorunluluğu getirdi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre hükümet, yerli üretimin gelişimi ve istihdamın artırılması amacıyla yürütülen programa destek amacıyla memurlara bir gün yerli üretim kıyafet giyme talimatı verdi.

Kenya Başsavcısı Kennedy Ogeto imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırılan talimatta, tüm çalışanların cuma günleri giydikleri kıyafetlerin temiz, şık ve Kenya üretimi olacağı belirtildi.

Talimatta karara uymayanlara ceza verilip verilmeyeceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Talimat aynı zamanda kendine özgü model ve tasarımlara sahip Kenya'daki kıyafet kültürünün yaşatılmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

