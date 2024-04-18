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  4. Kepçe ile kazı yaparken bulundu, polis ekipleri alarma geçti

Kepçe ile kazı yaparken bulundu, polis ekipleri alarma geçti

18.04.2024 17:59
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Sivas'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K., kazı yaptığı arazide tanksavar roketi buldu. İçinin boş olduğu anlaşılan roket, bomba imha ekipleri tarafından alındı.

Kepçe ile kazı yaparken bulundu, polis ekipleri alarma geçti

Korkutan olay, saat 15.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ndeki Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yaşandı. Müdürlükte kepçe operatörü olarak çalışan A.K., Tavra Deresi mevkisinde kazı yaparken tanksavar roketi eğitim mühimmatı buldu.

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Mühimmatı alarak Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesine gelen A.K., roketi bahçeye bırakarak polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Müdürlükte çalışan personel ise binadan tahliye edildi.

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Yapılan incelemede roketin boş olduğu tespit edildi. Bomba imha uzmanları kontrollü patlatmaya gerek duymadan farklı bir yerde imhası yapılmak üzere roketi bölgeden aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Sivas Tanksavar roket kazı kepçe
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