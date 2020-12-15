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Kepçe kulak ameliyatı nasıl olur? Ameliyat sonrası bunlara dikkat!

15.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Kepçe kulak ameliyatı nasıl olur? Ameliyat sonrası bunlara dikkat!

Hasta memnuniyeti en yüksel operasyonlar arasında kepçe kulak estetiğinin geldiğini söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, kepçe kulak ameliyatı ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgi verdi.

Kulakların baş ve yüz ile orantılı olarak doğru pozisyonda olmaması estetik olarak hoş olmayan bir görünüme neden olabilir. Son derece kolay ve iz bırakmayan bir estetik operasyon olan kepçe kulak estetiği ile günümüz tıbbında bu rahatsızlık kolaylıkla giderilebilir.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ NEDİR?

Otoplasti, çocuklarda ve yetişkinlerde görülen dış kulak yapısındaki kusurların estetik cerrahi ile ortadan kaldırılması yöntemidir.

Kepçe kulak en sık görülen kulak deformitesidir. Çoğunlukla kulak bölgesindeki kıkırdakların gevşekliği veya yetersiz kulak kıvrımlarından kaynaklanır. Bu nedenlerden dolayı gevşek bir yapıya sahip olan kulak öne veya yana doğru eğilerek hoş olmayan bir görüntüye neden olur. Genellikle her iki kulakta da görülmekle birlikte nadir durumlarda sadece bir kulak kepçe gibi görünebilir. Kepçe kulak, neden olabileceği her türlü psikolojik sorun için müdahale gerektirir ve modern tıp tesisleri sayesinde basit bir operasyonla kolayca düzeltilebilir.

Kulak kepçesi şekillenmesi bebek henüz rahimdeyken gerçekleşir; kulak kepçesi 5-6 yaşına kadar gelişmeye devam eder ve bu yaşta son şeklini alır. Kepçe kulaklar çocukluktan yetişkin dönemine kadar kişiyi psikolojik olarak rahatsız edebilir. Çocuklar akranları tarafından verilen “kepçe” gibi lakaplar psikolojik sorunlar, derse ilgisizlik, okuldan yabancılaşma gibi sorunlara neden olabilir, bu nedenle tam kulak gelişimi olan çocuklarda sorun otoplasti ile çözülmektedir. Yetişkinler ise kepçe kulaklarını saklamaya çalışmak gibi bir çaba içine girebilir.

KEPÇE KULAK AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Kepçe kulak estetiği yetişkinlerde lokal anestezi altında, çocuklarda ve lokal anestezi uygulanamayan hastalarda genel anestezi altında yapılır. Operasyon sırasında kulak arkasına bir kesi yapılır, kıkırdak doku törpü aleti ile inceltilir ve daha sonra kesi dikilir. Kulaktaki dikişler arkada kalacağı için önden bakıldığında fark edilmezler.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kepçe kulak estetiğinden sonra, kulağı tamamen kaplayan ve yaklaşık 3 hafta boyunca sürekli takan, çok sıkı olmayan bir saç bandı kullanılması gerekebilir. Bu, eski haline dönmek isteyen kıkırdağı tutan dikişler üzerindeki yükü azaltır. Kıkırdak yeni konumunda sertleşir ve iyileşir. Saç bandının bir diğer işlevi de kepçe kulak ameliyatı sonrası ilk birkaç gün ödemi azaltmak ve şişliğin daha hızlı azalmasını sağlamaktır. Kulakta duyu kaybı birkaç hafta sürebilir ve bu normaldir. Bu dönemde saç kurutma gibi aletler kullanılmamalıdır. Çarpmalara ve kazalara karşı koruma sağlanmalıdır.

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