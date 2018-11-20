Kepçe kulak ameliyatı nasıl olur? Kepçe kulak ameliyatı sonrası kaç günde iyileşilir?

Kepçe kulak deformitesi genelde doğumda mevcuttur. Bu durum eğer var ise bilimsel yayınlarda kepçe kulakların doğum sonrası ilk üç gün içinde yapılan özel bandajlama tekniklerinden fayda görebildiği söylenmektedir. Hastalarda eğer bu dönem atlanırsa tek seçenek operasyon olarak gözükmektedir.

Yaşı zamanla büyüyen çocuk kendisinin daha çok farkına varır. Kendindeki farklılıklar daha çok dikkatini çeker psikolojik olarak sıkıntıya girer, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar acımasız olabilir ve yaşıtlarında var olan farklılıklarla dalga geçebilirler. Ilerleyen yaşlarla farkındalık artar ve sorun daha çok can sıkabilir. Özellikle kızların saçlarını bağlamadan gezmemesi bu yaşlar için sık görülür. Bu nedenle kepçe kulak operasyonları kulak gelişiminin tamamlandığı 7-8 yaş civarından sonra yapılabilir.

Çocuk yaş grubunda bu operasyon genel anestezi altında yapılır. Erişkinlerde ise lokal anestezi daha çok tercih edilir. Kulak arkası alandan anestezi yapılır, operasyon gerçekleştirilir. Çok çeşitli cerrahi teknikler vardır. En iyi teknik şudur demek mümkün değildir. Burada hastanın durumu önemlidir. Her hastaya her operasyon uygun değildir. Cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Deneyimi olduğu teknik önem kazanır. Operasyonda fazla kıkırdaklar alınır. Özel bükücü dikişler konur. Kulak arkaya özel dikişlerle yatırılır. Genelde yatış gerekmez. Hastalar operasyon gecesi ağrıdan şikayet edebilir. Onun dışında hastalar tarafından iyi tolere edilen bir operasyondur. Işlem sonrası bandaj takılır. Hastanın bunu 3 hafta kadar takması istenebilir. Buda durumunuz ve tecrübe ile değişebilir. Yaranın durumunda göre 3. günden sonra banyo yapılabilir. Hassta kulakları korumalıdır.