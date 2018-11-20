HABER

Kepçe kulak ameliyatı nasıl olur? Kepçe kulak ameliyatı sonrası kaç günde iyileşilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Kepçe kulak deformitesi olan kişilerde kulakların kafa ile yaptığı açı artmıştır. Ayrıca kulak orta iç kısımdaki kıkırdak dokuda fazlalıklar mevcut olabilir. Kulak üst iç kısımdaki çıkıntıda silinme olup kulak üst kısımda daha düz bir görünüm mevcut olabilir. Bütün bu durumlar kulakların ön kısımdan daha çok fark edildiği, kulakların normalden daha büyük algılandığı ve normalden daha büyük olabildiği kepçe kulak deformitesini oluştururlar.

Kepçe kulak ameliyatı nasıl olur? Kepçe kulak ameliyatı sonrası kaç günde iyileşilir?

Kepçe kulak deformitesi genelde doğumda mevcuttur. Bu durum eğer var ise bilimsel yayınlarda kepçe kulakların doğum sonrası ilk üç gün içinde yapılan özel bandajlama tekniklerinden fayda görebildiği söylenmektedir. Hastalarda eğer bu dönem atlanırsa tek seçenek operasyon olarak gözükmektedir.

Yaşı zamanla büyüyen çocuk kendisinin daha çok farkına varır. Kendindeki farklılıklar daha çok dikkatini çeker psikolojik olarak sıkıntıya girer, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar acımasız olabilir ve yaşıtlarında var olan farklılıklarla dalga geçebilirler. Ilerleyen yaşlarla farkındalık artar ve sorun daha çok can sıkabilir. Özellikle kızların saçlarını bağlamadan gezmemesi bu yaşlar için sık görülür. Bu nedenle kepçe kulak operasyonları kulak gelişiminin tamamlandığı 7-8 yaş civarından sonra yapılabilir.

Çocuk yaş grubunda bu operasyon genel anestezi altında yapılır. Erişkinlerde ise lokal anestezi daha çok tercih edilir. Kulak arkası alandan anestezi yapılır, operasyon gerçekleştirilir. Çok çeşitli cerrahi teknikler vardır. En iyi teknik şudur demek mümkün değildir. Burada hastanın durumu önemlidir. Her hastaya her operasyon uygun değildir. Cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Deneyimi olduğu teknik önem kazanır. Operasyonda fazla kıkırdaklar alınır. Özel bükücü dikişler konur. Kulak arkaya özel dikişlerle yatırılır. Genelde yatış gerekmez. Hastalar operasyon gecesi ağrıdan şikayet edebilir. Onun dışında hastalar tarafından iyi tolere edilen bir operasyondur. Işlem sonrası bandaj takılır. Hastanın bunu 3 hafta kadar takması istenebilir. Buda durumunuz ve tecrübe ile değişebilir. Yaranın durumunda göre 3. günden sonra banyo yapılabilir. Hassta kulakları korumalıdır.

Kepçe kulak operasyonu genel olarak hastayı içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarabilir. Özgüveni arttırabilir. Iyileşme süreci kişiler arası farklı olmakla beraber hızlı sayılabilir. Şişlik ve morluklar 1 hafta 10 gün içinde genelde geçer,hasta günlük hayata eğer çok ağır bir iş yapmıyorsa bandaj takarak birkaç gün içinde dönebilir. Çocuk hasta ise bandajını takarak okula gidebilir.
Kaynak: www.drbarissahin.com
İnstagram: www.instagram.com/drbsahin

Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!
Faset Sendromu: Kronik Bel Ağrılarının Bilinmeyen Nedeni Faset Sendromu: Kronik Bel Ağrılarının Bilinmeyen Nedeni
Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva, ayva çekirdeği ve ayva çayı neye iyi gelir? Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva, ayva çekirdeği ve ayva çayı neye iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kepçe kulak ameliyatı Kulak estetik

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait

Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bioenerjinin faydaları nelerdir?

Bioenerjinin faydaları nelerdir?

Çene eklemi bozukluğu tedavisi nasıl olur? Çene eklemi bozukluğu belirtileri nelerdir? Eklem splinti ne kadar süreyle kullanılmaktadır?

Çene eklemi bozukluğu tedavisi nasıl olur? Çene eklemi bozukluğu belirtileri nelerdir? Eklem splinti ne kadar süreyle kullanılmaktadır?

Diş beyazlatma işleminde bleaching yöntemi nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma ağrı yapar mı?

Diş beyazlatma işleminde bleaching yöntemi nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma ağrı yapar mı?

Faset Sendromu: Kronik Bel Ağrılarının Bilinmeyen Nedeni

Faset Sendromu: Kronik Bel Ağrılarının Bilinmeyen Nedeni

Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva, ayva çekirdeği ve ayva çayı neye iyi gelir?

Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva, ayva çekirdeği ve ayva çayı neye iyi gelir?

Kış aylarında kilo almamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Kış aylarında kilo almamak için nelere dikkat etmeliyiz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.