Kepçe operatörü, kardeşine kepçeyle yaprak sarması yedirdi: "İlk denemem değil"

Aktarılan bilgilere göre, Edirne'de yaşayan, aile mesleği olan kepçe ve hafriyat işine devam eden ve daha önce çakmak yakmak gibi birçok deneme yapan 26 yaşındaki Tayfun Fidan, bugün öğle yemeğinde yaprak sarması aldı. Yaprak sarması yerken iddiaya giren ağabey-kardeş, kepçenin diğer ucuna bağladıkları çatal ile işe başladı. Fidan, kardeşine kepçenin ucuna taktığı çatal ile yaprak sarması yedirdi.

“İDDİAYI KAYBETTİK”

Kardeş Tarık Fidan, "Ağabeyimle iddiaya girdik, bana çatal ile yaprak sarma yedirince iddiayı kaybettik, sağlık olsun” dedi.

“İLK DENEMEM DEĞİL”

Daha önce kepçe ile değişik denemeler yapan operatör Tayfun Fidan, “İlk bu değil, daha önce yine iddia ile kepçe ağzı ile çakmak yakma yapmıştım. Denemelere devem edeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

