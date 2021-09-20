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  4. Kepçeyle kamyonları parçalayan operatör konuştu: Olayda mağdur kimse yok

Kepçeyle kamyonları parçalayan operatör konuştu: Olayda mağdur kimse yok

20.09.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'taki kömür ocağında 5 kamyonun kabin kısmını kepçeyle ezen iş makinesi operatörü Hakan Mağrur, yaptığı açıklamada madencilik şirketinin ortağı da olduğunu belirterek, "Firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu firma içerisinde kendi şahsıma ait olan 5 araca zarar verdim. Olayda mağdur olan hiç kimse yoktur" dedi.

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında 5 kamyonun kabin kısmını kepçeyle ezen ve yaklaşık bir ay sonra bu görüntüleri sosyal medyada gündem olan firmanın iş makinesi operatörü ve ortağı olan Hakan Mağrur, yazılı açıklama yaptı.

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Olayın sosyal medyada yanlış lanse edildiğini öne süren Mağrur, şunları söyledi:

"2017 yılında YMR Madencilik kuruldu. Firmanın işletme yetkilisi ve aynı zamanda firmanın ortağıyım. 15 Ağustos 2021 günü madencilik şirketine ait olan 5 adet iş makinesine zarar verdim. Firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu firma içerisinde kendi şahsıma ait olan 5 araca zarar verdim. Olay sosyal medyada yansıtıldığı gibi işçi-işveren arasında değil, alacak-verecek meselesi değil. Sadece ortaklarımla yaşadığım sözlü bir tartışma sonucu meydana gelmiştir. Ortaklarımla olayı kendi aramızda çözdük. Aramızda bir husumet yoktur. Meydana gelen zararın tamamını kendim karşıladım. Kimseden şikayetçi veya davacı değilim. Söz konusu olayda mağdur olan hiç kimse yoktur. Olayda davalı-davacı yoktur."

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DHA

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