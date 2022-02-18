Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu saçların bakımsız bir görünümde olmasına neden olurken saçlarında kepek olan kişileri de rahatsız eder.

Birçok insanın kepek sorunu yaşadığını aktaran Güzellik Koçu Meltem Demir, “Her iki kişiden birinde kepek sorunu görülüyor. Normalde insan derisi, sürekli kendini yeniler ve ölü hücreler, yeni deriler tarafından atılır.

Ancak kepeklenme sorununda bu süreç hızlanır ve normalden daha fazla sayıda hücre atılımı yaşanır. Bu da gözle görülür ve kötü bir görüntü oluşturur. Temiz olsa saçlarda kirli ve bakımsız bir görüntüye neden olur” dedi.

BU KARIŞIMLA KEPEK SORUNUNA VEDA EDECEKSİNİZ

Ayrıca kış aylarında cilt kuruluklarının da sıklıkla yaşandığını aktaran “Kuru saç derisi ve kepeklenen saçlar için ev yapımı tariflerle bu sorunlardan kullanılabilir” diye konuştu. Tarif için 30 ml jojoba yağı, 4 damla lavanta, 3 damla biberiye, 2 damla kekik, 3 damla çay ağacı yağının karıştırılması gerektiğini aktaran Demir, “Bu karışımı masaj yaparak sürün, 1-3 saat bekletin. Sonuçta kepeksiz, canlı bir saça kavuşacaksınız” ifadelerini kullandı.



