Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi yönündeki belediye meclisinin isim tespit komisyonunda alınan karara şerh koyan CHP'li meclis üyesine tepki gösteren CHP'li 4 meclis üyesi, istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin vazgeçemeyecekleri kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Şehitlere yapılacak en ufak bir saygısızlığı asla kabul etmeyeceklerini ve en sert şekilde karşılık vereceklerini belirten Bulut, "Eylül ayı Kepez Belediyesi meclis gündeminde yer alan İsim Tespit Komisyonu'nun Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa 'Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez' isminin verilmesiyle ilgili alınan karara yerel ve genel seçimlerde 'Millet İttifakı' çatı altında buluştuğumuz CHP'nin meclis üyesi Mustafa İlhan'ın vermiş olduğu şerh imzasını kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, İlhan'ın davranışını "saygısızlık" olarak niteledi.

- 4 üye CHP'den istifa edip, İYİ Parti'ye katıldı