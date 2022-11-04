HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kereviz nasıl tüketilir, çiğ olarak yenir mi? Sap kereviz nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

Kereviz nasıl tüketilir, çiğ olarak yenir mi? Sap kereviz nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

04.11.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm sebzeler ve meyveler insan sağlığına yararlı birçok özelik içerirler. Kereviz de içerdiği vitaminler ve minerallerle bir şifa deposu olarak bilinir. Güçlü bir antioksidan olan kerevizin kan basıncını da dengelediği bilinir. Bilinçli olarak tüketildiği zaman bazı hastalıkların tedavisinde bile fayda sağlar. Kış aylarının gözde sebze yemekleri arasında da yer alan kereniz nasıl tüketilir?

Kereviz nasıl tüketilir, çiğ olarak yenir mi? Sap kereviz nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

İçindekiler

  • Kereviz nasıl tüketilir?
  • Kereviz nasıl yenir?
  • Kereviz çiğ olarak yenir mi?
  • Sap kereviz nasıl kullanılır?
  • Kerevizin faydaları nelerdir?

Kereviz, maydanozgiller ailesinden bir sebzedir. En çok Doğu Akdeniz'de yetişen kerevizin hem kök kısmı hem de sapı ve yapraklarıyla tam bir sağlık deposudur. Kanı sulandırması ve içerdiği A, C, E, K vitaminleri sayesinde türlü rahatsızlıklara da iyi gelir. Yemeği yapılır, salata olarak tüketilir. Bunların yanı sıra yaprakları kaynatılarak hazırlanan içecek ile idrar yolu sorunlarına da çare olduğu bilinir. Temizlenmiş kereviz saplarına fındık ya da fıstık ezmesi sürülerek diyetlerde ara öğün olarak da tüketilebilir. Pek çok tüketim şekli olan kerevizin sayısız faydası bulunur.

Kereviz nasıl tüketilir?

Kereviz her hâliyle hem lezzetli hem de sağlıklı olan bir sebzedir. Pişirilerek ya da çiğ hâlde tüketilmesi mümkündür. Tohumlarından baharat da elde edilebilen bir sebzedir. Özellikle kış aylarında limonlu ve portakallı kereviz yemeği pişirilir. Zeytinyağlı olarak da hazırlanan kereviz yemeği ara soğuk olarak ya da meze olarak kullanılabilir. Ayrıca kereviz salatası da yapılabilir ya da hazırlanan salatalara eklenebilir. Farklı baharatlar ile harmanlanıp fırınlanarak cips de yapılabilir. Kerevizin sapları ikiye kesilip üstüne fıstık ya da fındık ezmesi sürülerek de yenir.

Kereviz nasıl pişirilir?

Nasıl tüketilmek isteniyorsa buna göre pişirilen kereviz fırın yemeği ya da tencere yemeği olarak hazırlanabilir. Cips olarak tüketilecekse baharat ve zeytinyağı karışımı eklendikten sonra birkaç dakika fırınlanır. Başka malzemeler ile bir araya getirilerek pişirildiğinde en sık tercih edilen zeytinyağlı yemekler arasında yer alır. Ayrıca yağda kavurarak da tüketilebilir.

İlginizi Çekebilir

Yüksek lif içerikli arpa nasıl yenir?

Yüksek lif içerikli arpa nasıl yenir?

 Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

 Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

 İğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

İğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

 Sumak hangi yemeklerde kullanılır?

Sumak hangi yemeklerde kullanılır?

Kereviz nasıl yenir?

Doktor tavsiyeleri arasında da yer alan kereviz bitkisi hem sapıyla, hem gövdesi ile hem tohumu ile hem de yaprakları ile son derece faydalıdır. Sadece ülkemizde değil dünyada birçok ülkede sıkça tüketilen yiyecekler arasında yer alır. Yemeklerde, salatalarda, sebze çorbalarında, detoks sularında kullanılır. Peki, kereviz kökü nasıl tüketilir?

Kökü ile de şifa dağıtan kereviz en sağlıklı bitkiler arasındadır. Kerevizin kökleri yemeklere katılabilir. Çorba ya da salatalarda kullanılabilir. Kereviz kökü genellikle zeytinyağlı kereviz yemeğinde ya da sebze çorbalarında kullanılır.

Kereviz çiğ olarak yenir mi?

Damak tadına göre kereviz türlü şekillerde pişirilerek ya da çiğ olarak tüketilebilir sebzeler arasında yer alır. İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde uzun süre tok tutma özeliğine sahiptir. Kereviz çiğ olarak yenilebilir. İyi temizlendiği sürece yenebilen ve genellikle salatalara eklenen kereviz çiğ nasıl yenir?

Tercihe göre kereviz çiğ olarak da tüketilebilir. Çiğ kereviz direkt olarak yenilebileceği gibi salata olarak da yenebilir. Çiğ kereviz salatası yapmak için kereviz rendelenir. Direkt olarak bu şekilde ya da zeytinyağı yoğurt gibi malzemeler eklenerek de hazırlanabilir. En dikkat edilmesi gereken nokta kerevizin kararmamasıdır. Kereviz birkaç dakika içinde kararabilen bir sebzedir. Bu duruma önlem olarak soyulan kerevizler limonlu suda bekletilir. Böylece kararmasına engel olabilmek mümkündür.

Sap kereviz nasıl kullanılır?

Her şekilde ve her hâliyle tüketilebilen kerevizin sapı da çeşitli tariflerle hazırlanabilir. Sap kereviz, kereviz yemeklerine de eklenebildiği gibi salatalara da eklenir. Sap kerevizin en çok tüketim şekli kereviz suyu şeklindedir. Kilo vermek isteyenlerin diyetlerinde kullandıkları detoks sularının bazıları da kerevizle hazırlanır. Hiçbir besinde olmadığı gibi kerevizde de direkt olarak zayıflatma özelliği bulunma ancak kilo vermek isteyenlerin diyetisyen doktora danışarak diyetlerine ekleyebilecekleri bir besindir. Sap kerevizden yapılan kereviz suyunun bilinen bazı faydaları şu şekildedir:

  • Enerji verir.
  • Kan şekerini dengelemede yardımcı olur.
  • Sinir sistemini koruyucu özelliği vardır.
  • Tansiyonu dengeleme özelliği bulunur.
  • Bağırsakları çalıştırır ve temizler.
  • Cilt ile ilgili sorunlara da iyi geldiği bilinir.
  • Kalp dostudur.

İlginizi Çekebilir

Doğal antiseptik zencefilin kullanım alanları nedir?

Doğal antiseptik zencefilin kullanım alanları nedir?

 Diyabete olumlu etkisi bulunan karahindiba nasıl tüketilir?

Diyabete olumlu etkisi bulunan karahindiba nasıl tüketilir?

 Kalp hastalıklarına iyi gelen alıç sirkesi tüketimi nasıl olmalı?

Kalp hastalıklarına iyi gelen alıç sirkesi tüketimi nasıl olmalı?

 Hücre yenileyici arı sütü nasıl tüketilir?

Hücre yenileyici arı sütü nasıl tüketilir?

 Zayıflamak için kinoa nasıl yenmeli?

Zayıflamak için kinoa nasıl yenmeli?

 Bamya tohumu yutmak neye yarar?

Bamya tohumu yutmak neye yarar?

Kerevizin faydaları nelerdir?

Daha çok gövdesinden yapılan yemeği ile tanınan kerevizin yaprakları, tohumu, gövdesi, sapı ve suyu tüketildiği zaman insan bedenine son derece faydalıdır. Kerevizin bütün olarak bilinen bazı faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.
  • Sindirim sistemini çalıştırmaya yaradığı bilinir.
  • Bağırsakları yumuşatıcı etkisi vardır.
  • Vücudu olası iltihaplanmalardan korur.
  • Yüksek oranda lif içerdiği için uzun süre tokluk hissi verir.
  • Damar sağlığını korur.
  • Kanser hücrelerine karşı savaştığı bilinir.
  • Mide sorunlarına karşı etkilidir.
  • İçerdiği vitaminler ile vücudun direncini arttırır.
  • Diyabet hastalarının da tercihleri arasında yer alır. İçerdiği mineraller ve vitaminler diyabetin gelişmesine engel olur.
  • Cildi koruyarak canlandırır.
  • Adet dönemini çok sancılı geçiren kadınların da tercihleri arasında olan bir besindir. Ağrıları en hafife indirir.
  • Bol miktarda K vitamini içerir. Bu sayede kemik sağlığı için de faydalıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödem attıran karahindiba çayı aç karnına içilir mi?Ödem attıran karahindiba çayı aç karnına içilir mi?
Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahrettiSosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti
Bakan Soylu kameralara gösterip tanıttı! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' iddiasıBakan Soylu kameralara gösterip tanıttı! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' iddiası
Anahtar Kelimeler:
kereviz kereviz çorbası kereviz salatası kereviz otu kerevizin yaprakları yenir mi

En Çok Okunan Haberler

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

İlginizi Çekebilir

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.