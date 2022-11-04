Kereviz nasıl tüketilir, çiğ olarak yenir mi? Sap kereviz nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

Kereviz, maydanozgiller ailesinden bir sebzedir. En çok Doğu Akdeniz'de yetişen kerevizin hem kök kısmı hem de sapı ve yapraklarıyla tam bir sağlık deposudur. Kanı sulandırması ve içerdiği A, C, E, K vitaminleri sayesinde türlü rahatsızlıklara da iyi gelir. Yemeği yapılır, salata olarak tüketilir. Bunların yanı sıra yaprakları kaynatılarak hazırlanan içecek ile idrar yolu sorunlarına da çare olduğu bilinir. Temizlenmiş kereviz saplarına fındık ya da fıstık ezmesi sürülerek diyetlerde ara öğün olarak da tüketilebilir. Pek çok tüketim şekli olan kerevizin sayısız faydası bulunur.

Kereviz nasıl tüketilir?

Kereviz her hâliyle hem lezzetli hem de sağlıklı olan bir sebzedir. Pişirilerek ya da çiğ hâlde tüketilmesi mümkündür. Tohumlarından baharat da elde edilebilen bir sebzedir. Özellikle kış aylarında limonlu ve portakallı kereviz yemeği pişirilir. Zeytinyağlı olarak da hazırlanan kereviz yemeği ara soğuk olarak ya da meze olarak kullanılabilir. Ayrıca kereviz salatası da yapılabilir ya da hazırlanan salatalara eklenebilir. Farklı baharatlar ile harmanlanıp fırınlanarak cips de yapılabilir. Kerevizin sapları ikiye kesilip üstüne fıstık ya da fındık ezmesi sürülerek de yenir.

Kereviz nasıl pişirilir?

Nasıl tüketilmek isteniyorsa buna göre pişirilen kereviz fırın yemeği ya da tencere yemeği olarak hazırlanabilir. Cips olarak tüketilecekse baharat ve zeytinyağı karışımı eklendikten sonra birkaç dakika fırınlanır. Başka malzemeler ile bir araya getirilerek pişirildiğinde en sık tercih edilen zeytinyağlı yemekler arasında yer alır. Ayrıca yağda kavurarak da tüketilebilir.

Kereviz nasıl yenir?

Doktor tavsiyeleri arasında da yer alan kereviz bitkisi hem sapıyla, hem gövdesi ile hem tohumu ile hem de yaprakları ile son derece faydalıdır. Sadece ülkemizde değil dünyada birçok ülkede sıkça tüketilen yiyecekler arasında yer alır. Yemeklerde, salatalarda, sebze çorbalarında, detoks sularında kullanılır. Peki, kereviz kökü nasıl tüketilir?

Kökü ile de şifa dağıtan kereviz en sağlıklı bitkiler arasındadır. Kerevizin kökleri yemeklere katılabilir. Çorba ya da salatalarda kullanılabilir. Kereviz kökü genellikle zeytinyağlı kereviz yemeğinde ya da sebze çorbalarında kullanılır.

Kereviz çiğ olarak yenir mi?

Damak tadına göre kereviz türlü şekillerde pişirilerek ya da çiğ olarak tüketilebilir sebzeler arasında yer alır. İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde uzun süre tok tutma özeliğine sahiptir. Kereviz çiğ olarak yenilebilir. İyi temizlendiği sürece yenebilen ve genellikle salatalara eklenen kereviz çiğ nasıl yenir?

Tercihe göre kereviz çiğ olarak da tüketilebilir. Çiğ kereviz direkt olarak yenilebileceği gibi salata olarak da yenebilir. Çiğ kereviz salatası yapmak için kereviz rendelenir. Direkt olarak bu şekilde ya da zeytinyağı yoğurt gibi malzemeler eklenerek de hazırlanabilir. En dikkat edilmesi gereken nokta kerevizin kararmamasıdır. Kereviz birkaç dakika içinde kararabilen bir sebzedir. Bu duruma önlem olarak soyulan kerevizler limonlu suda bekletilir. Böylece kararmasına engel olabilmek mümkündür.

Sap kereviz nasıl kullanılır?

Her şekilde ve her hâliyle tüketilebilen kerevizin sapı da çeşitli tariflerle hazırlanabilir. Sap kereviz, kereviz yemeklerine de eklenebildiği gibi salatalara da eklenir. Sap kerevizin en çok tüketim şekli kereviz suyu şeklindedir. Kilo vermek isteyenlerin diyetlerinde kullandıkları detoks sularının bazıları da kerevizle hazırlanır. Hiçbir besinde olmadığı gibi kerevizde de direkt olarak zayıflatma özelliği bulunma ancak kilo vermek isteyenlerin diyetisyen doktora danışarak diyetlerine ekleyebilecekleri bir besindir. Sap kerevizden yapılan kereviz suyunun bilinen bazı faydaları şu şekildedir:

Enerji verir.

Kan şekerini dengelemede yardımcı olur.

Sinir sistemini koruyucu özelliği vardır.

Tansiyonu dengeleme özelliği bulunur.

Bağırsakları çalıştırır ve temizler.

Cilt ile ilgili sorunlara da iyi geldiği bilinir.

Kalp dostudur.

Kerevizin faydaları nelerdir?

Daha çok gövdesinden yapılan yemeği ile tanınan kerevizin yaprakları, tohumu, gövdesi, sapı ve suyu tüketildiği zaman insan bedenine son derece faydalıdır. Kerevizin bütün olarak bilinen bazı faydaları şöyle sıralanabilir:

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini çalıştırmaya yaradığı bilinir.

Bağırsakları yumuşatıcı etkisi vardır.

Vücudu olası iltihaplanmalardan korur.

Yüksek oranda lif içerdiği için uzun süre tokluk hissi verir.

Damar sağlığını korur.

Kanser hücrelerine karşı savaştığı bilinir.

Mide sorunlarına karşı etkilidir.

İçerdiği vitaminler ile vücudun direncini arttırır.

Diyabet hastalarının da tercihleri arasında yer alır. İçerdiği mineraller ve vitaminler diyabetin gelişmesine engel olur.

Cildi koruyarak canlandırır.

Adet dönemini çok sancılı geçiren kadınların da tercihleri arasında olan bir besindir. Ağrıları en hafife indirir.

Bol miktarda K vitamini içerir. Bu sayede kemik sağlığı için de faydalıdır.



