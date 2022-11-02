Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa çiğ olarak yenir mi, kinoa tohumu ile neler yapılabilir?

Kinoa geçmişi çok zaman öncesine dayanan, yaklaşık 7000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak yeni yeni popülerleşen ve günümüzde sağlıklı yemek trendi hâline gelen bir besindir. Latin Amerika kökenli besin aslında hem doyuruculuğu hem de besin değeri ile önemlidir. Kinoa tahıla benzeyen bir besin olsa da daha çok ıspanak, pancar gibi kök bitkilerden birisidir.

Kinoa içeriğinde bulunan lif, vitamin ve mineraller ile yüksek bir besin değerine sahiptir. Bu sebeple hem düşük kalori alabilmek hem de doyurucu ve besleyici bir öğün tercih eden bireyler için son dönemlerin vazgeçilmez besinidir. Ayrıca içeriğinde bulunan magnezyum, demir, fosfor, çinko ve kalsiyum ile tüketen birey için yüksek besleyiciliği bulunmaktadır. Ülkemize son dönemlerde giriş yapan kinoa ile hem lezzetli hem de doyurucu öğünler hazırlamak mümkün.

Kinoa nasıl tüketilir?

Kinoa pişirilerek tüketilen bir besindir. Kinoa sert bir besin olduğu için öncelikle pişirilmelidir. Beyaz kinoa yarım saat kadar suda bekletilip daha sonra suyun altında yıkayıp süzülür. Bire iki oranında su konur. Yani bir bardak kinoaya iki bardak su şeklinde olur. Kayamaya başlayınca altını kısıp 10-15 dakika kadar pişirip 5 dakika dinlendirilmelidir. Bu şekilde kinoayı tüketebiliriz. Özellikle salatalar, kahvaltılıklar ve bulgur ve ya pirinç yerine kinoa kullanımı sağlanabilir. 2-3 çorba kaşığı kadar kinoa yaklaşık bir dilim ekmeğe ve ya 2-3 kaşık bulgura tekabül eder. Peki, kinoa ne kadar sürede haşlanır?

Kinoa haşlanarak pişirilir ve öyle tüketilir. Bir bardak kinoaya iki bardak su ve ya tavuk ve et suyu ilave edilir. Yani bire iki oranında eklenir. Suyun içine eklenen kinoa kaynatılır, kaynadıktan sonra altı kısılır. 15 dakika kısık ateşte kinoa pişirilir. Ardından 5 dakika kadar dinlendirilip tüketilebilir.

Kinoa çiğ olarak yenir mi?

Son dönemde ülkemizde de sağlıklı yemeklerde sıkça tercih edilen kinoa pişirilme tarzı olarak pirinç, makarna gibidir. Pirinç, bulgur ve ya makarna nasıl haşlanarak tüketiliyorsa kinoa da aynı şekilde haşlanarak tüketilir. Kinoa çok sert bir besin olduğu için pişirilmeden çiğ bir şekilde tüketilmez. Kinoa için haşlayarak tüketim en doğrusu olacaktır.

Kinoa tohumu ile neler yapılabilir?

Kinoa çok yönlü bir besindir. Sağlıklı yaşam için ya da diyet yaparak kilo vermek için kullanılabilen bir üründür. Kinoa tohumu ile yapılabilecek gıdaları şöyle özetleyebiliriz:

Kinoayı salatalara ekleyebilirsiniz. Salatalarda doyuruculuğu ve besin değerini arttırmak için kullanılabilir.

Özellikle kahvaltılarda kinoa tüketilebilir.

Yulaf lapası şeklinde yulaf yerine kinoa kullanılabilir.

Yoğurt, kuru yemişler ve ya meyveler eklenerek tüketilebilir.

Sebze yemekleri ve ya çorbalara eklenebilir.

Dolma şeklinde tüketilebilir. Biberlere ya da kabak ve ya patlıcan gibi sebzelere doldurulup dolma şeklinde tüketilebilir.

Et ve balık yemeklerinin yanına pilav ve ya makarna yerine tüketilebilir.

Diyet için yapılan smootie ve ya kürlerde kullanılabilir.

Kinoa yoğurda katılır mı?

Kinoa küçük taneli bir yapıya sahip, siyah, beyaz ve kırmızı renkleri olan, çok fazla çeşitte yemek yapılabilen bir besindir. Genel olarak pişirilerek tüketilen kinoa, sert bir besin olduğundan pişirilmeden tüketilmez. Kinoa içeriğinde bulunan protein ile doyurucu menüler oluşturur. Kişi diyet hâlinde de olsa protein ihtiyacını kinodan alabilir. Kinao tüketmek için farklı kullanım çeşitleri bulunabilir. Kinoa ile yoğurt sade şekilde birlikte tüketilebilir. Kinoa tüketimini şu şekillerde yapabiliriz:

Kinoayı tercihinize göre tatlandırabilirsiniz. Kinoanın en çok tüketilen şekli yoğurt ile tüketimidir. Yoğurt veya sütle karıştırarak içerisine de tarçın ekleyerek tüketebilirsiniz.

Kinoa zayıflamak için nasıl kullanılır?

Kinoa sağlıklı beslenme ve diyet yapanların sıkça tercih ettiği, protein açısından zengin bir besindir. Diyet döneminde yüksek karbonhidratlı pilav, makarna yerine tüketilebilecek en iyi muadillerden biridir. Salata, çorba, et ve sebze yemeklerinin yanına tercih edilebilir. Yoğurt içine bir kaşık eklenen kinoa bir ara öğün yerine geçebilir. Kinoa ile tatlı ve pudingler hazırlanabilir. Kinoayı günlük öğünlere ekleyen bireylerde zayıflamaya yardımcı bir ürün olduğu gözlenmiştir.