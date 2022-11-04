Kekik nasıl tüketilir, kuru kekik nasıl kullanılır? Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Kekik bitkisi nane ailesinden gelir. Kekiğin beş yüze yakın türü olduğu bilinir. Keşfedildiği günden bu yana bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılmıştır. Bilinçli olarak ve önerilen miktarlarda tüketildiği zaman bazı hastalıkları iyileştirme özelliği de vardır. Soğuk kış günlerinde bolca tüketilen bir bitkidir. Yemeklerde baharat olarak kullanılmasının yanı sıra kaynatılarak çayı da yapılır. A vitamini ve C vitamini dışında potasyum, sodyum ve kalsiyum gibi mineraller de içerir.

Kekik nasıl tüketilir?

Kekik genel olarak kurutulup toz hâlinde baharat olarak kullanılır. Baharat olarak kullanılan kekik çeşitli yemeklerde, çaylarda hatta bazen tatlılarda bile kullanılabilir. Çorbalarda, et yemeklerinde, balık yemeklerinde lezzet verici özelliği ile tercih edilir, özellikle etlerde sıkça kullanılan bir baharattır. Kekiğin kurutulmuş hâliyle de taze hâliyle de demleme şeklinde bitki çayı hazırlanabilir. Kekiği direkt olarak kaynatıp suyu da içilebilir. Kekik yağ olarak da kullanılabilir ve kekik yağı güçlü bir antiseptiktir. Ayrıca antibakteriyel, antifugal ve sakinleştirici olarak da bilinen kekik yağı çok güçlü bir antioksidandır. Kekik yağı genellikle yiyeceklere eklenebildiği gibi kozmetikte de koruyucu olarak kullanılır.

Kekik bitkisi nasıl kullanılır?

Kekik en çok baharat olarak tüketilen bir bitkidir. Kurutularak et yemeklerinde, balık yemeklerinde ve çorbalarda kullanılır. Salata sosları içinde yer aldığı da olur. Yağı da yapılan kekik temizlik içinde faydalı bir bitkidir. Mikropları öldürmeye yardımcı olan antiseptik özelliği sayesinde bazı kişiler temizlik yaparken de kekik yağı kullanır.

Kekik hangi yemeklerde kullanılır?

Zeytinyağlı ya da etli olması fark etmeksizin tüm yemeklerde kekik kullanılabilir. Salatalarda, etli yemeklerde, balık yemeklerinde, çorbalarda en sık tercih edilen baharatlar arasında yer alır.

Kuru kekik nasıl kullanılır?

Kuru kekik en çok baharat olarak kullanılır. Ancak kaynar suda bekletilerek demlenir ve bu sayede kuru kekik çayı da elde edilir. Bu hâli ile birçok hastalığın tedavisinde destek olduğu bilinir.

Kekik yağı nasıl kullanılır?

Kekikten yapılan yağ doğal ilaçlar arasında yer alır ve yapımı ise son derece kolaydır. Hastalıklarda, temizlikte ve kozmetikte kullanılan bir üründür. Kekik yağı yapmak için kapağı kapalı bir kavanoza ya da kaba kekik konur ve kekiğin üzerine zeytinyağı eklenir. Ağzı sıkıca kapatılarak yaklaşık 15 gün boyunca bekletilir. Elde edilen kekik yağı birçok yerde kullanılabilir. Ağrıyan bölgelere sürülerek ağrıların hafiflemesini sağladığı bilinir. Ayrıca mikrop öldürücü özelliği de vardır. Bu özelliği ile hem temizlikte hem de insan bedeninde kullanılabilir.

Kekik ne işe yarar?

Yemeklere lezzet katıcı özelliği dışında besin değeri son derece yüksek olan bir bitkidir. İçeriğinde birçok vitamin ve mineral barındırır. Kanser hastalığı ile savaşan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinir. Bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

A ve C vitamini içerir.

Kekik vücutta antiseptik görevi görür.

Vücuttaki iltihabı azaltır.

Demir, kalsiyum, potasyum, çinko, magnezyum, manganez gibi faydalı mineraller içerir.

Soğuk kış günlerinde olası soğuk algınlıklarına, nezle ya da grip gibi hastalıklara karşı vücudun direncini arttırıcı özelliği vardır.

Öksürüğü dindirir.

Sinirleri yatıştırarak sakinleştirir.

Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Kekiğin antibakteriyel, antioksidan ve sakinleştirici etkisi bulunur. Bu sayede baş ağrısını da dindirir. Bağışıklığı güçlendirerek vücudun olası hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Kaynatılan kekik çay olarak da tüketilebilir. Taze ve kuru kekikten çay yapılabilir. Kekik suyu ya da kekik çayı için gerekli malzemeler 2 tatlı kaşığı taze kekik ya da kuru kekik ve 1 bardak içme suyudur. Kekik suyu hazırlanışı:

Temiz içme suyu kaynatılır.

Kaynamış olan suya kuru kekik ya da iki tatlı kaşığı taze kekik ince kıyılarak eklenir.

Ağzı kapatılarak beş dakika bekletilir. Bu sayede demlenmesi sağlanır.

Bir süzgeç yardımı ile süzüldükten sonra içilebilir.

Kuru ya da taze kekik bitkisi kaynatılarak çay hâlinde günde bir 2 fincan tüketilebilir. Ancak önerilen miktardan fazla içilmemesi gerekir, aksi takdirde bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Özellikle anne adayları, kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler, bir hastalığın tedavi sürecinde olan ve düzenli ilaç kullanan kişiler, alerjik reaksiyonları bulunan kişiler doktor önerisi ve onayı olmadan düzenli olarak tüketmemelidir.