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Bamya tohumu nasıl tüketilir? Bamya tohumu günde kaç adet yenir, bamya tohumu neye yarar?

03.11.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sıkça tercih edilen doğal besinlerden biri bamya tohumudur. Bamya, Türk mutfağında kullanılan bir bitkidir ve bamya yemeği uzun zamandır yapılan bir yemektir. Bamya tohumu, sağlıklı beslenmeye çalışan bireyler tarafından öğünlerine eklenmeye başladığı bir tohumdur. Faydaları pek bilinmese de bronşitten ağrılara kadar pek çok hastalığın önlenmesinde destekleyici olarak kullanılabilen bamya tohumu nedir, nasıl tüketilir?

Bamya tohumu nasıl tüketilir? Bamya tohumu günde kaç adet yenir, bamya tohumu neye yarar?

İçindekiler

  • Bamya tohumu nasıl tüketilir?
  • Bamya tohumu günde kaç adet yenir?
  • Bamya tohumu yutmak neye yarar?
  • Bamya tohumunu kimler kullanamaz?

Bamya yemeği çok fazla kişi tarafından sevilerek tüketilmezken bamya tohumu tüketimi daha kolay olan ve birçok faydası bulunan bir besindir. Bamya tohumunun bronşit, diz ve eklem ağrıları ya da şeker hastalığı gibi rahatsızlıklarda fayda sağladığı düşünülür. Genel olarak aktarlardan ulaşabileceğimiz bamya tohumu, yaz kış fark etmeksizin tüketilebilir. İnsan sağlığı ile ilgili her geçen gün yeni bir yararı bulunan bamya tohumu nasıl kullanılır?

Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Sağlıklı beslenme ya da bazı rahatsızlıkları ile ilgili etkilerini azaltıcı doğal yollar arayan bireylerin son zamanlarda tercih ettiği besinlerden biri bamya tohumudur. Uzmanlar tarafından da bamya tohumunun faydaları ve kullanılması gereken durumlar hakkında açıklamalar yapılıyor. Doğal besinler bazı rahatsızlıklarla ilgili olumlu etkiler sağlayabilirler ama bu etkiler tamamen tedavi niteliğinde değil tedavi destekleyici niteliktedir. Doğa kaynaklı bitkileri tedavi destekleyici olarak kullanacağınız drumlarda uzmanların tavsiyelerini dinlemek daha doğru olacaktır. Bamya tohumunun tüketimi şu şekildedir:

  • Bamya tohumunu direk taneli şekilde tüketilebilir. Bu şekilde tüketimde karışım hâlinde ya da kürler hâlinde tercih edilebilir.
  • Bamya tohumunu ezip toz hâlinde de kullanabilir. Bu tozun üstüne sıcak su ekleyip çay şeklinde de tüketilebilir.
  • İki şekilde de yoğurt gibi bir besine ekleyerek tüketilebiliriz.

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Bamya tohumu nasıl kullanılır?

Bamya tohumunu kullanmak isteyen bireyler kendi tercihlerine göre farklı şekillerde tüketimini gerçekleştirebilir. Bamya tohumu tüketim şekillerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Bamya tohumlarını karabiber ya da kahve şeklinde öğüttükten sonra sıcak suda demleyerek çay şeklinde tüketilebilir.
  • Bamya tohumu ile alternatif bir kahve hazırlanabilir. Öğütülen bamya tohumlarını kavurup Türk kahvesi hazırlar gibi bamya tohumları ile kahve hazırlanabilir.
  • Evde yapılan çorbalara bamya tohumunu ekleyerek tüketilebilir.
  • Bamya tohumunu geceden suyun içinde bekletip ertesi gün boyunca içerek tüketilebilir.

Bamya tohumu günde kaç adet yenir?

Doğal gıdaların tüketimi son dönemlerde çok fazla tercih ediliyor. Doğal gıdaları tüketmek insan vücudu için çok faydalı olmakla beraber miktar aşımı ve ya yanlış tüketim gibi durumlarda tehlike arz eder. Bu sebeple tükettiğimiz ürünün miktarı çok önemlidir. Vücudumuza yarar sağlamak isterken daha çok zarar verebiliriz.

Bamya tohumunu günde 9-10 adet şeklinde tüketmek doğru olacaktır. Tabi ki bir uzman tarafından kişiye özel önerilmesi en doğru olan seçenektir. Bazı kişilerin bamya tohumu tüketmesi de önerilmez. Kronik hastalığı olan bireyler, alerjisi olan bireyler ya da düzenli ilaç kullanma zorunluluğu olan kişilerin bamya tohumu tüketmemesi önerilir.

Bamya tohumu yutmak neye yarar?

Bamya tohumu tüketmek insan sağlığı için çok fazla yararı ve faydası vardır. Bamya tohumunun vücudumuz için sağladığı yaraları şöyle sıralayabiliriz:

  • Düzenli bamya tohumu kullanımında kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.
  • Bamya tohumunun içeriğinde bulunan çinko, demir, kalsiyum ve vitaminler vasıtasıyla vücutta alınması gereken günlük vitamin ve mineral alımına destek olur.
  • Düzenli bamya tohumu tüketiminde diyabete yakalanma ihtimalinin azaldığı düşünülür.
  • Düzenli tüketimde diyabet hastalarına destek olur.
  • Bamya tohumunun düzenli tüketimde kolesterolü düşürücü etkisi gözlenmiştir.
  • Bamya tohumunda antioksidan oranı yüksektir. Bu sebeple özellikle kış aylarında tüketimi bağışıklığın güçlenmesine destek olur.
  • Kış aylarında yükselen grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı önlem niteliğinde kullanılabilir.
  • Kansere karşı koruyuculuk sağladığı düşünülür.
  • Bamya tohumunun içeriğinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde diyet yaparken ya da sağlıklı beslenebilmek için tüketilir.
  • Solunum yolu ile ilgili rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülür.
  • Kişilerde uykusuzluk, stres gibi durumlarda kullanıldığında bunların etkilerini azalttığı bilinir. Ayrıca depresyona karşı iyi geldiği bilinir.
  • Sinir sistemine iyi geldiği düşünülmüştür.
  • İçeriğinde bulunan lifli yapı sayesinde sindirim sistemine iyi gelir.
  • Bağırsakta bulunan bakteri ve enfeksiyon gibi durumlarda kullanılabilir.

Bamya tohumunu kimler kullanamaz?

Bamya tohumu diğer sağlıklı besinler gibi birçok yararı bulunan bir besindir. Bununla birlikte çok fazla tüketiminde vücuda zarar verebilecek bir besindir. Bamya tohumunda miktara çok dikkat edilmelidir. Bazı kişilerin kullanımı tamamen önerilmez. Bamya tohumu kullanamayacak kişiler: Düzenli ilaç kullanma zorunluluğu olan kişier, kronik bir hastalığı bulunan kişiler ve alerjik durumu olan bireyler için bamya tohumu kullanımı sorun oluşturur. Bununla birlikte kullanım durumunda yine bir uzmandan bilgi almak daha doğru olacaktır.

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