Sumak hangi yemeklerde kullanılır? Sumak nasıl tüketilir, sumak tansiyonu yükseltir mi?

Bağışıklık sistemini daha güçlü bir hâle getirmek ve birçok hastalıktan büyük oranda korunabilmek için dengeli ve sağlıklı beslenme büyük bir önem taşır. Beslenme programlarının içeriğinde antioksidanlar, vitaminler ve mineraller başta olmak üzere yararlı bitkisel ögeler bakımından zengin besinlerin bulundurulması, sağlık açısından oldukça fayda sağlar. Ülkemiz kendi toprağında yetişen ve pek çok hastalığa yönelik olarak vücudu koruyan çok kıymetli bitkisel yiyecekler barındırır. Baharat anlamında da zenginlik göstermekte olup bunlardan biri olarak da sumak karşımıza çıkar.

Sumak özellikle Doğu ve Güneydoğu taraflarında yemeklerin yapılmasında oldukça yaygın kullanılır. Diğer bölgelerde de sıklıkla tüketilen sumak, lezzetli olduğu gibi aynı zamanda çok da faydalı bir besindir. Farsçada "kırmızı meyve" ya da "limonlu bir baharat" olarak tanımlanan sumak bitkisi, sumak ağacında yetişir. Ülkemizde ağustos ve eylül aylarında toplanan bu bitkinin kullanımı tane olarak veya toz hâlinde olabilir. Sumak hem yemek hem de salatalarda kullanıldığı gibi çay olarak da tüketilebilir. Sağlığın korunması ve lezzet açısından beslenme programlarında kullanılan sumak hangi yemeklerde kullanılır?

Sumak nedir?

Sumak bitkisi, sumak ağacı olarak da karşımıza çıkan çalı şeklindeki Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen bir baharattır. Bitkinin meyveleri toplandıktan sonra uygun yöntemler kullanılarak kuruması sağlanan sumak, çoğunlukla tuz ile bir araya getirilerek toz şeklini alır. Bu hâliyle baharat olarak tüketilir. Ekşi bir tada sahip olan sumak Doğu ve Güneydoğuda bulunan şehirler başta olmak üzere farklı kültürlerin yemeklerinde ekşi bir tat vermesi maksadıyla kullanılır. Buradaki kullanım sumak tanelerinin sıcak bir su içerisinde bekletilerek ekşilik elde edilmesi şeklindedir. Sumağın sağlık açısından önemli faydaları bulunur:

Antioksidan etkisi sayesinde kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma ihtimalini azaltır.

Anti-inflamatuar özelliği ile grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı vücudun korunmasını sağlar.

Çay olarak tüketilmesi de hastalığın neden olduğu boğaz ağrısı, öksürük gibi etkileri en aza indirmeye yardımcı olur.

İçerisinde bol miktarda C vitamini barındırır.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

İdrar yolu hastalıklarından korunmaya yardımcı olarak idrar söktürücü olarak da kullanılır.

Çay olarak kullanılması adet ağrılarının ve kasılmaların hafiflemesine etki eder.

Toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kemik erimesi ve kemik hastalıklarında iyileşmeye katkıda bulunur.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderilmesinde etkili bir baharattır.

Sumak nasıl tüketilir?

Bu bitkinin tüketimi oldukça çeşitlidir. Hem yiyecek hem içecek olarak kullanımı yaygın olarak görülmektedir. Bununla birlikte farklı formlara getirilmiş hâlleri de kullanılır. Sumak bitkisi baharat olarak kurutulmasının ardından toz hâline getirilerek ya da suda bekletilerek yemeklerde kullanılır. Aynı zamanda yemekler için sumak suyu şeklinde de kullanımı yaygındır.

Sumak çay olarak da tüketilir. Sumak baharatından bir tatlı kaşığı kadar alınıp bir çay bardağı kadar suyun içerisine eklenerek cezvede kaynamaya bırakılır. Yaklaşık beş dakika kadar kaynamasının ardından içmek için hazır hâle gelir. Bir kâse yoğurdun içerisine iki tatlı kaşığı sumak eklenerek sumak kürü hazırlanmaktadır. Sumak bitkisinin yapraklarının çiğnenerek de tüketimi mevcuttur.

Sumak yemeklere katılır mı?

Sumak genellikle yemeklere katılır ve yemeklere ekşi bir tat vermesi amacıyla kullanılır. Aynı zamanda renk vermesi ve kokuyu azaltması sebebiyle de oldukça tercih edilir. Peki, sumak hangi yemeklerde kullanılır?

Sumak bitkisinin salatalarda çeşni, yemeklerde baharat ve aynı zamanda çay şeklinde kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Dolmalar, kebaplar ve köftelerin yapımında yaygın olarak sumak bitkisi kullanılır. Ayrıca patlıcan yemekleri ve bamya yemeği de sumağın yakıştığı diğer yemeklerdendir.

Sumak tansiyonu yükseltir mi?

Her besinde olduğu gibi sumağın da dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketilmesi istenilen faydaları görmek açısından önemlidir. Sağlık açısından oldukça yararlı olan sumak bitkisinin tüketiminde fazlaya kaçmak tansiyonun yükselmesine neden olur. Bundan dolayı tansiyon rahatsızlığı bulunan kişilerin uzman kontrolünde ölçülü bir şekilde sumak bitkisini kullanması önemlidir.