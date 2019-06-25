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"Kerkenes Harabeleri"nde kazı çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kazı Başkanı ABD'li Doç. Dr. Scott Branting: - "Kazı çalışmalarında mutfak bölümünde çanak ve çömlek içerisinde et ve hayvan kemikleri bulunmaktadır. Bu yemek bulguları, Yozgat'ın yöresel yemeklerinden olan testi kebabına benziyor"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Kazı Başkanı ABD'li Doç. Dr. Scott Branting, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazılarda önemli bulgulara rastladıklarını belirtti.

Kazılarda Frigce yazıtlar, kurt ve köpek betimli kemik üzerine yapılmış plaka, bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçası, öğütme taşları, yanmış tohum ve mutfakta kullanılan çanak ve çömlek gibi birçok tarihi eseri çıkardıklarını aktaran Branting, "Kazı çalışmalarında mutfak bölümünde çanak ve çömlek içerisinde et ve hayvan kemikleri bulunmaktadır. Bu yemek bulguları, Yozgat'ın yöresel yemeklerinden olan testi kebabına benziyor." dedi.

Bulguların laboratuvarda birleştirildiğini ve kayıt altına alındığını ifade eden Branting, "Kerkenes demir çağının en büyük kenti. Burada Frigler yaşamış, Frig kralı var. Projeye 1993 yılında başladık ve 27 yıldır kazı yapıyoruz. Bu yıl şehrin bloklarını açıyoruz. Burada fildişi plakaları var. Bunlar Ankara'da müzede sergileniyor. Şimdi daha küçük plaklar çıkartıyoruz." diye konuştu.

Mutfak ve gıdalar konusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Branting, "Bu yerleşim yerinde mutfak bölümleri bulundu. Topraktan çanak parçaları var, demir kaplar var. Yanmış tohumlar var. Çanaklarda yemek bulguları gördük. Şimdiki testi kebap gibi." ifadelerini kullandı.

Milattan önce 600 yıllarında demir çağında medeniyetlerin yaşadığı Pteria Antik Kenti'nin çevresindeki 7 kilometrelik sur duvarı ve 2,5 kilometrekarelik yerleşim alanıyla dönemin en büyük yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kazı Kerkenes Harabeleri Sorgun Yozgat

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