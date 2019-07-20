Kerküklü Araplardan IKBY'ye alıkonulanların bırakılması çağrısı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 2003-2017 yıllarında alıkonulup mahkemeye çıkarılmayan yakınlarının serbest bırakılmasını istiyor.

IKBY güvenlik güçlerince yakalanıp Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki hapishanelerde tutulan Arapların yakınları, çocuklarının serbest bırakılması için Kerkük Valisi Rakan Said'i ziyaret etti.

Said, alıkonulanların aileleriyle bir araya geldikten sonra düzenlediği basın toplantısında, "2003-2017 yıllarında yargı kararı olmadan 2 bin kişi tutuklandı" ifadesini kullandı.

Binlerce kişinin IKBY'ye ait asayiş güçleri tarafından tutuklandığını aktaran Said, alıkonulanların serbest bırakılması ya da yargı önüne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Alıkonulan kişilerle ilgili hazırlanan dosyaları merkezi Bağdat hükümetine ileteceklerini dile getiren Said, mağdur olanların serbest bırakılması için Bağdat hükümetinin müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Said, gerek Kerkük kent merkezi gerekse kentin güneyindeki Havice ilçesinde alıkonulan kişilerin, Süleymaniye'de tutulmasının yasal olmadığını belirterek, bu yasa dışı adıma son verilmesi ve bu kişilerin Kerkük'te mahkemeye çıkarılması gerektiğini ifade etti.