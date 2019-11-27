Kerkük'te DEAŞ saldırısı sonucu 2 sivil öldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin, Kerkük'e bağlı Tavuk ilçesinin güneyinde ana yoldan geçen sivil araca ateş açtığını söyledi.

Saldırı sonucu araçtaki karı kocanın yaşamını yitirdiğini belirten Kamil, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek operasyon başlatıldığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

