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Kerkük'te milyonlarca arı telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kerkük'te henüz belirlenemeyen bir nedenle milyonlarca bal arısı telef oldu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde milyonlarca bal arısı henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük Tarım Müdürü Züheyr Ali, henüz belirlenemeyen bir nedenle milyonlarca bal arısının telef olduğunu söyledi.

Bal arılarının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Ali, bu olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığına ilişkin bölgede incelemelerin devam ettiğini dile getirdi.

Ali, bölgedeki tarım arazilerinde bilinçsiz ilaçlama yapıldığına dikkati çekerek, zaman zaman terör eylemleri düzenleyen DEAŞ militanlarının da tarım sektörüne zarar vermek için bu olayı gerçekleştirmiş olabileceğini savundu.

Kerkük Tarım Müdürü Ali, Tarım Müdürlüğü ve bölgedeki güvenlik güçlerinden oluşan bir komisyon tarafından incelemelerin başlatıldığını sözlerine ekledi.

Yetiştirdiği yüz binlerce bal arısı telef olan bal üreticisi Adnan Sumedei, ''Bu, bölgemizdeki tarım sektörünü vurmak için kasıtlı yapılan bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

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