HABER

Keşan'da kaçak içki ve oto yedek parçası ele geçiridi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 112 şişe içki, 4 karton sigara ve 13 oto yedek parçası ele geçirildi.

Keşan'da kaçak içki ve oto yedek parçası ele geçiridi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 112 şişe içki, 4 karton sigara ve 13 oto yedek parçası ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dörtyol kavşağında durdurdukları F.Ö. yönetimindeki araçta arama yaptı. Ekipler, arama sonucu gümrük kaçağı 13 oto yedek parçası ele geçirdi. F.Ö. hakkında, '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Polis ekipleri, şehir merkezinde de kaçak içki ve sigara satışı yapıldığı belirlenen 3 adreste arama gerçekleştirdi. Aramalarda gümrük kaçağı 112 şişe içki ve 4 karton sigara ele geçirildi. 3 kişi hakkında da '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Keşan'da kaçak içki ve oto yedek parçası ele geçiridi

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
TV programlarında aranan dolandırıcı fuhuş operasyonunda yakalandıTV programlarında aranan dolandırıcı fuhuş operasyonunda yakalandı
Sakarya’da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralıSakarya’da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.