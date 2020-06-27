Keşfedilmemiş isimler: Çocuğu için benzersiz bir isim arayanlara!

Her anne baba, bebeği için akılda kalıcı ve eşsiz bir isim seçmek ister. İsim seçme sürecinde her ebeveyn için öncelikler farklıdır. Bazı anne babalar, bebeklerinin isminin güzel bir anlama sahip olmasını isterler ve bu güzel anlamı bebeklerinde yaşatmak isterler. Bazıları ise sevdikleri bir büyüğün ya da dini, milli sebeplerle kıymet verilen bir kişinin ismini tercih ederler. Böylece o kişilere karşı duydukları saygıyı gösterir, bebeklerinin de onlar gibi olmasını ümit ederler. Ebeveynler bunların yanı sıra ismin kulağa hoş gelmesi, anadile ait olması ve kardeşlerin ismiyle uyumlu olması gibi onlarca farklı faktörü değerlendirerek bebekleri için bir isim seçimi yaparlar. Bir grup ebeveyn için ise en önemli faktör keşfedilmemiş, nadide bir isim bulmaktır. Anne babalar için eşsiz ve en kıymetli olan bebeklerine eşsiz bir isim koymak kadar güzel ne olabilir ki? Öyleyse sizler için hazırladığımız keşfedilmemiş isimler listesine göz atmaya ne dersiniz?

KEŞFEDİLMEMİŞ KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI



l Aden: Cennet bahçesi

l Ağça: Temiz, pak, saf

l Ajlan: Telaşlı, çabuk kimse

l Akşın: Beyaz tenli kadın

l Aleda: Nazlı, kaprisli kişi

l Alin: Nazik ve kibar. Fransızca kökenlidir

l Anka: Masallarda bahsi geçen efsanevi kuş

l Bigem: Bilgili kimse, bilgin

l Buğu: Su buharının oluşturduğu görüntü

l Caneda: İçtenlikle davranan kimse

l Canfeza: Müzikte bir makam

l Cevza: Astrolojide ikizler burcu

l Çise: İnce ince yağan yağmur

l Devin: Çaba, gayret

l Didar: Yüz, çehre, görme ve göz

l Dora: Zirve, en yüksekteki yer

l Denha: Kızıl. Arabistan'da bir çöl ismi. Geniş ve susuz ova

l Erendiz: Osmanlıca'da Jüpiter

l Erma: Çok güzel ve çok cilveli

l Ervah: Ruhlar, canlar

l Eva: İngilizce'de Eve olarak karşımıza çıkan ve yaratılan ilk kadın, Havva

l Feyman: Ahlaki olgunluk

l Feza: Osmanlıca'da uzay, yıldızlar arasındaki geniş boşluk

l Gazal: Ceylan, iri gözlü kimse

l Güfte: Bir müzik eserinin sözleri

l Hazan: Güz, sonbahar

l Hazer: Büyük su, deniz

l Iğıl: Suyun sessiz sakin akması

l Itır: Güzel, hoş koku

l İdil: Kır ve çoban hayatını anlatan aşk şiiri. Saf ve içten olan aşk

l İpar: Yüksek dağlarda yetişen dikenli bir bitkinin hoş kokulu çiçekleri

l Jade: Yeşim taşı

l Jefi: Deneyimli kimse

l Keyvan: Farsça'da Satürn gezegeni

l Katre: Bir damla, minik su zerresi

l Lalezar: Lale bahçesi

l Mehveş: Ay yüzlü, güzel kişi

l Mısra: Şiirde dizelerin her biri

l Nağme: Ezgi

l Neveser: Türk müziğinde bir makam

l Oba: Türkler için mesken, yurt, yaşam alanı

l Omay: Gözde, sevilen

l Özde: Canda olan, esasta, gerçekte

l Özlen: Su kaynağı, derecik

l Parule: Şakacı, latifeci kişi

l Pera: Eski dilde Beyoğlu

l Peren: Farsça'da Ülker yıldızı

l Rena: Şirin, güzel, ala

l Rima: Dişi ceylan yavrusu

l Yade: Anı, hatıra

l Yefa: Arapça'da yüksekteki yer

l Zahir: Kuşkusuz olan, görünürde ve bariz olan

l Zişan: Şanlı, başkaları tarafından bilinen

Keşfedilmemiş Erkek İsimleri ve Anlamları

l Affan: Haramdan uzak duran iradeli kimse

l Alaf: Ateş, kıvılcım

l Asır: Yüzyıl

l Bager: Karla birlikte gelen çok şiddetli fırtına, rüzgar

l Barkın: Gezgin kişi

l Cabir: Aziz, kuvvetli kişi, galip

l Canfer: Bilgili ve aydın fikirli kişi

l Çağ: Devir, vakit

l Çağa: Küçük kuş yavrusu ya da küçük çocuk

l Deha: Hem kız hem de erkek çocukları için üstün zekaya sahip kişi

l Diyar: Memleket, ülke

l Doruk: Zirve, dağın en yüksek noktası

l Everest: Dünyanın en yüksek dağı

l Ener: En yiğit, en cesur

l Fadıl: Fazilet sahibi, erdemli kişi

l Feza: Osmanlıca'da uzay, yıldızlar arasındaki geniş boşluk

l Gediz: Ege'de bir akarsu

l Gönen: Mutlu ol, sevin

l Haki: Yeşilin koyu bir tonu

l İlkut: Kutlu memleket, kutlu diyar

l İltan: Ülkenin ışığı

l Jankat: Çerkezce'de keskin kılıç

l Jeyan: Kızgın, sinirden kükreyen

l Karan:Kahraman ve yiğit kimse, karanlık

l Keyhan: Farsça'da dünya, yeryüzü

l Lami: Arapça'da parlayan, parlak

l Laşa: Bir Gürcü kral

l Mahru: Yüzü ay gibi parlak olan, ay yüzlü

l Muştu: Sevindirici haber, müjde

l Nayman: Sekiz oymaktan oluşan bir Türk topluluğu

l Noyan: Başkomutan, orduların komutanı

l Omay: Seçkin, seçilmiş

l Oskay: Neşeli, mutlu ve sevinçli

l Ögeday: Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu, akıllı ve bilgili kimse

l Öke: Dahi, çok zeki

l Pamir: Orta Asya'da bulunan sıradağlar

l Pasin: Eski bir Türk oymağı

l Renan: Çok ses çıkaran, inleyen, çınlayan. İşaret olarak yere dikilen çubuk

l Rihem: Yağmur sonrası toprak kokusu

l Sulh: Barış, huzur

l Süalp: Yiğit asker

l Süphan: Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan sönmüş bir volkan

l Tağalp: Dağ gibi yiğit

l Talu: Seçilmiş, seçkin kişi

l Uğan: Yüce, yüksek

l Ural: Hazar Gölü'ne dökülen bir ırmak. Asya'da bir sıradağ

l Ülke: Vatan, yurt, memleket

l Ülmen: Denizci, deniz adamı

l Vefa: Sözünde durmak, sevgide bağlı olmak

l Volga: Ak sular, beyaz nehir. İdil nehrinin diğer ismi

l Yankı: Sesin bir yere çarparak geri dönmesiyle oluşan derinden gelen ses

l Zemheri: Kara kış, kışın en şiddetli zamanı. Ülkemizde yalnızca 3 kişi bu isme sahip.