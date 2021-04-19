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Yeni keşfedilen öldürücü parazite 'Adana' ismini verdiler

19.04.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir parazit keşfettiklerini, ismini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.

Yeni keşfedilen öldürücü parazite 'Adana' ismini verdiler

Türkiye sularında özellikle ekonomik değeri bulunan balıklarda görülen ve halk arasında balık biti ya da balık paraziti olarak bilinen parazit türleri, balıkların yüzgeçlerine, solungaçlarına ve ağız içlerine yerleşerek deniz canlıların beslenememesine ve ileri dönemde ölmesine neden oluyor. Türkiye sularında 512 balık türünün olduğunu ve 34 türün üzerinde yapılan incelemelerde 24 tür balık paraziti tespit ettiklerini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, balıkların yüzgeçlerine, ağız içerisine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyon yaptıkları ve balıkların hastalıklara bağlı olarak öldüklerini söyledi.

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KEŞFEDİLEN YENİ TÜR DÜNYAYA DUYRULDU

Her geçen gün yeni bir parazit türünün ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Özak, şunları kaydetti: ‘’Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken ilk kez görülen bir tür keşfettik. İsmini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırdık. Bu tür zargana balıkları üzerinde bulundu. Ben ve doktora öğrencim Yetkin Sakarya ile birlikte keşfettik. Bu türü dünya genelindeki 270 tür ile karşılaştırdığımızda yeni bir tür olduğunu belirledikten sonra bunu dünya literatürüne duyurduk. Akdeniz'deki 24'üncü tür bizim bulduğumuz türdür. Bu tür caligus ailesine mensup bir tür ve kanca yapılarıyla balıkların solungaçlarına tutunuyor. Tutundukları yerlerde kanamalara sebebiyet veriyorlar. Oluşan yaraların da daha sonra bakteri ve mantar oluşmasına sebep veriyor. Bu hastalıklar da balıkların ölmesine neden oluyor."

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
parazit Adana

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