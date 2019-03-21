Keşif gezilerinin 5. ayağı Safranbolu'dan başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan keşif gezilerinin 5. ayağı olan Karadeniz turu, Trabzon'un yanı sıra Safranbolu'dan başladı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge acentalarını çapraz olarak farklı bölgelerde misafir ettiklerini söyledi.

Eş zamanlı olarak diğer gurubun da Trabzon'dan geziye başladığını ifade eden Hacıalioğlu, "Şu anda ilimizde Bodrum ve Marmaris ilçesindeki acentalarımız, Kuşadası, Didim ile Pamukkale ve Afyon acentalarımız var. Trabzon'dan başlayan Karadeniz turumuzun da son günü olması nedeniyle pazar günü Adana, Hatay ve Mersin acentalarını da Safranbolu'da misafir edeceğiz." diye konuştu.

- "Tatilci olmasınlar, turist olsunlar"

İç turizmde farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Hacıalioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde İzmir acentalarını Kapadokya'ya götürdük. Samsun ve Trabzon acentalarını İzmir'e götürdük. İç turizmi canlandırmak buradaki amaç. Safranbolu'ya neden Marmaris, Bodrum, Kuşadası'ndan turist gelmesin, tatilciler gelmesin? Onun içinde seyahat acentası sahip ve müdürlerinden oluşan 300 kişilik heyeti buraya getirdik."