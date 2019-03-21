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Keşif gezilerinin 5. ayağı Safranbolu'dan başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

TÜRSAB tarafından iç turizm pazarını hareketlendirmek ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan keşif gezilerinin 5. ayağı Karadeniz turu, Trabzon ile eş zamanlı olarak Safranbolu'dan başladı - TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu: - "İnsanlarımız seyahat etmeye başladı. Bu güzel bir şey. Deniz, kum, güneş üçgeninden çıktı artık tatil anlayışı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan keşif gezilerinin 5. ayağı olan Karadeniz turu, Trabzon'un yanı sıra Safranbolu'dan başladı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge acentalarını çapraz olarak farklı bölgelerde misafir ettiklerini söyledi.

Eş zamanlı olarak diğer gurubun da Trabzon'dan geziye başladığını ifade eden Hacıalioğlu, "Şu anda ilimizde Bodrum ve Marmaris ilçesindeki acentalarımız, Kuşadası, Didim ile Pamukkale ve Afyon acentalarımız var. Trabzon'dan başlayan Karadeniz turumuzun da son günü olması nedeniyle pazar günü Adana, Hatay ve Mersin acentalarını da Safranbolu'da misafir edeceğiz." diye konuştu.

- "Tatilci olmasınlar, turist olsunlar"

İç turizmde farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Hacıalioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde İzmir acentalarını Kapadokya'ya götürdük. Samsun ve Trabzon acentalarını İzmir'e götürdük. İç turizmi canlandırmak buradaki amaç. Safranbolu'ya neden Marmaris, Bodrum, Kuşadası'ndan turist gelmesin, tatilciler gelmesin? Onun içinde seyahat acentası sahip ve müdürlerinden oluşan 300 kişilik heyeti buraya getirdik."

Hacıalioğlu, Safranbolu'nun iç turizmin öncülerinden olduğunu vurgulayarak, "Safranbolu'nun avantajı, Türkiye'deki en büyük iki önemli potansiyeli Ankara ve İstanbul'a hem nüfus hem kültür anlamında yakın bir yer. Safranbolu hep örnektir, Kütahya'da, Bursa'da, Bilecik'te, Ankara Beypazarı olsun hep Safranbolu modelini geliştirmişlerdir. İnsanlarımız seyahat etmeye başladı. Bu güzel bir şey. Deniz, kum, güneş üçgeninden çıktı artık tatil anlayışı. Tatilci olmasınlar, turist olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de güzel bir gezi olduğunu belirtti. Gezinin amacının, bölgesindeki acentalara Karadeniz'i tanıtmak olduğunu anlatan Esin, "Amacımız, arkadaşlarımıza buraları tanıtmak, yurt içi turizmi biraz daha canlandırmak, kültür turizmini biraz daha canlandırmak. Turizmin sadece yurt dışından gelen turistler olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 300 acenta temsilcisi cam seyir terası, Hıdırlık Seyir Tepesi, Kaymakamalar Evi ve Yörük köyünü gezdi.

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Karabük Nezih Hacıalioğlu Safranbolu Suat Esin türsab

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