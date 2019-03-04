Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ERZURUM

Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Erzurum'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Erzurum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzurum Merkez: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)
Yakutiye: Mahmut Uçar
Oltu: Celal Çelebi
Karayazı: Sedat Karaduman
Palandöken: Muhammet Sunar
Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan
Olur: Tahsin Oktay
Hınıs: Erdoğan Eren
Pasinler: Ahmet Dölekli
Köprüköy: Osman Belli
Tortum: Ömer Hancı
Narman: Burhanettin Eser
Pazaryolu: İbrahim Şahin
Çat: Melik Yaşar
Aşkale: Ahmet Yaptırmış
Horasan: Abdülkadir Aydın
Tekman: Mustafa Ergin
Karaçoban: Sedat Gümüş
Şenkaya: Yavuz Bedir
- Saadet Partisi
Erzurum Merkez: Atik Ağdağ
Yakutiye: Ebubekir Coşkun
Oltu: Mehmet Akbulut
Karayazı: Muhammet Hanefi Uzuntürk
Palandöken: Ayhan Erkem
Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı
Olur: Turgut Tokgöz
Hınıs: Zeki Demir
Pasinler: Fahrettin Ağtaş
Köprüköy: Ziya Balcı
Uzundere: Mehmet Ertek
Tortum: Nejdet Bayındır
Narman: Mevlüt Kısa
İspir: Faik Çalık
Pazaryolu: Ahmet Yılmaz
Çat: Fuat Kurt
Aşkale: Yılmaz Bayrak
Horasan: Ahmet Aydın
Tekman: Feyzullah Sayan
Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa
Şenkaya: Ömer Akbulut
- Bağımsız Türkiye Partisi
Erzurum Merkez: Ferit Aydemir
Yakutiye: Züleyha Demir
Oltu: Haydar Ergan
Karayazı: Hasan Demir
Palandöken: Müşra Peker
Aziziye: Pınar Yanık
Olur: Abdulkadir Kahraman
Hınıs: Abdülkadir Şahin
Pasinler: Alime Barutçu
Köprüköy: Abdülsamet Alşen
Uzundere: Hakan Celap
Tortum: Fahri Keleş
Narman: Havva Değirmencioğlu
İspir: Gökhan Sever
Pazaryolu: Tahsin Coşğun
Çat: Ömer Güler
Aşkale: Reşat Güven
Horasan: Eyüp Yıldırım
Karaçoban: Haydar Mısır
Şenkaya: Ali Haydar Kocaosmanoğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Erzurum Merkez: Mehmet Sait Şimşek
Yakutiye: Cemal Koçak
Oltu: Hakan Zengin
Karayazı: Mahmut Han Koçak
Palandöken: Edip Cengiz
Aziziye: Aydın Söylemez
Olur: Ferudun Kaplan
Pasinler: Hasan Sarıboğa
Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu
Uzundere: Yaşar Ergün
Tortum: Ömer Dürlü
İspir: Nafiz Aydın
Pazaryolu: Bilal Güven
Çat: Arif Hikmet Kılıç
Aşkale: Cemal Karausta
Horasan: Mehmet Şahin
Tekman: Sebahattin Uludağ
Karaçoban: Bekir Yılan
Şenkaya: Gençay Uğraş
- İYİ Parti
Erzurum Merkez: Mahmut Uykusuz
Yakutiye: Alper Eminoğlu
Oltu: Rüstem Üstün
Karayazı: Ali Tan
Palandöken: Fatma Canan Uçar
Aziziye: Ahmet Resuloğlu
Olur: Şule Ülkü Özgül
Pasinler: Bünyamin Ucun
Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu
Uzundere: Burhan Polat
Tortum: İkram Korkmaz
Narman: Eray Akpınar
İspir: Muhammet Sezgin
Pazaryolu: Muhammed Demir
Aşkale: Fevzi Gürbüz
Horasan: Abdülhatem Bastem
- Büyük Birlik Partisi
Yakutiye: Zülküf Yüksel
Oltu: Necmettin Taşçı
Palandöken: Recep Şendur
Pasinler: Vedat Bayoğlu
Köprüköy: İsmail Irmak
Tortum: Muammer Yiğider
Narman: Temel Daş
İspir: Fahrettin Demir
Pazaryolu: Mustafa Baydemir
Horasan: Önder Genç
- Hakların Demokratik Partisi
Erzurum Merkez: Barış Kemaloğlu
Karayazı: Melike Göksu
Palandöken: Hüsnü Gül
Hınıs: Nurcan Felekoğlu
Köprüköy: Habip Kurt
Horasan: Muammer Yılmaz
Tekman: Muzahit Karakuş
Karaçoban: Halit Uğun
- Türkiye Komünist Partisi
Erzurum Merkez: Mehmet Kuzulugil
Çat: Abdullah Culha
Karaçoban: Engin Kuş
- Vatan Partisi
Erzurum Merkez: Nedim Gültekin
Aşkale: Oğuz Karlıbel
- Demokratik Sol Parti
Erzurum Merkez: Dilek Dengizek Ersanal
Şenkaya: Serhat Can Eş
- Milliyetçi Hareket Partisi
Uzundere: Hilmi Aktoprak
İspir: Ahmet Coşkun
- Demokrat Parti
Tortum: Yunus Keskin
Şenkaya: Yusuf Gökçe
- Bağımsız
Karayazı: Eda Göksu
Olur: Sıddık Demircan
Uzundere: Mustafa Arli
Tortum: Mehmet Toraman
Narman: Mustafa Altunok
İspir: Osman Çelik
Pazaryolu: Salih Şahin
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