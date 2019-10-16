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KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN PKK'LI SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

                 Süleymaniye Camisinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan şüpheli cami polisleri tarafından yakalandı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Süleymaniye Camisinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan şüpheli cami polisleri tarafından yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli cami polisleri 13 Ekim'de Süleymaniye Camii'nde davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi durdurarak GBT kontrolü yaptı. Şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin yapılan sorgulamasında 9 farklı suçtan kaydının bulunduğu hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Mustafa Selim Ş. cami polisleri tarafından gözaltına alınarak Fatih Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

3 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILACAK
Şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin yapılan detaylı sorgulamasında, Silvan Sulh Ceza Hakimliği'nden 'Kamu malına zarar verme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 3 suçtan firari olarak arandığı tespit edildi. Terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin geçmişte yakalattığı silahta yapılan kriminal incelemede de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı 3 faili meçhul dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

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