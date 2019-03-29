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"Kesinlikle böyle bir kararı, böyle bir imzayı tanımıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (3) - "(Golan tepelerine ilişkin alınan karar) Kesinlikle böyle bir kararı, böyle bir imzayı tanımıyoruz. Çünkü uluslararası hukuka aykırıdır. Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Bir devlet 'ben istedim böyle olacak' dediği zaman o kararlar uluslararası alanda meşru olacak diye bir kaide yoktur" - "S-400'lerin satışına ilişkin Rusya ile oturduk, konuştuk, anlaştık. Bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma geçerlidir. Şimdi teslimat ne zaman olacak ve neler yapabiliriz? Beklentiler ne? Bunları konuşuyoruz. Artık anlaşma bitmiştir" - "(Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunması) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka bir karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. 'Ben böyle istiyorum böyle olacak' zihniyetinin geçerli olmadığını tüm dünyanın görmesi lazım. Bu anlaşmaya bağlıyız, üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Golan tepelerine ilişkin alınan karar) Kesinlikle böyle bir kararı, böyle bir imzayı tanımıyoruz. Çünkü uluslararası hukuka aykırıdır. Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Bir devlet 'ben istedim böyle olacak' dediği zaman o kararlar uluslararası alanda meşru olacak diye bir kaide yoktur." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Belek'te görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, 2019'u Türkiye Kültür ve Turizm Yılı olarak kutladıklarını hatırlattı.

Bundan dolayı 2019'u çok iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını belirten Çavuşoğlu, "(Rusya) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir." dedi.

Bir gazetecinin, "Golan Tepelerine ilişkin alınan bir karar var. Netanyahu'ya seçim öncesi ödül olarak değerlendiriliyor. Bu kanaati paylaşıyor musunuz? Bu Ortadoğu'ya nasıl bir etki oluşturur?" sorusuna Çavuşoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Trump bu belgeyi imzaladıktan 5 dakika sonra ilk tepkimizi gösterdik. Kesinlikle böyle bir kararı, böyle bir imzayı tanımıyoruz. Çünkü uluslararası hukuka aykırıdır. Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Bir devlet 'ben istedim böyle olacak' dediği zaman o kararlar uluslararası alanda meşru olacak diye bir kaide yoktur. Burada uluslararası hukuk geçerlidir. Seçim öncesi Netanyahu'ya destek vermek için bu karar alındı. Burada oldu bittilerle bölgenin maalesef istikrarını olumsuz yönde etkiliyorlar. Gerek büyük elçiliğin Kudüs'e taşınması, gerekse son aldıkları karar, bölgenin huzuruna, istikrarına katkı sağlamıyor, tam tersi bölgede huzursuzluk kaos oluşturuyor. Böyle bir kararı, belgeyi tanımamız söz konusu değildir. Türkiye olarak buna karşıyız."

- "Niye alacağım bir ürünü üçüncü ülkeye vereyim?"

Bir gazetecinin ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmasını hatırlatarak, "Türkiye nasıl bir yol izleyecek? Aynı zamanda S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satılması gibi bir iddia dolaşıyor. Türkiye bu konuda nasıl yaklaşıyor?' sorusu üzerine Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Rusya ile bir anlaşma yaptık. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı vardı. Birçok ülkeyle bu konuda temasa geçti, müzakereler yaptı. Bazı ülkeler vermek istemedi, veremedi ya da senatosundan, kongresinden onay alamadı. Rusya ile oturduk, konuştuk, anlaştık. Bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma geçerlidir. Şimdi teslimat ne zaman olacak ve neler yapabiliriz? Beklentiler ne? Bunları konuşuyoruz. Artık anlaşma bitmiştir. Bu anlaşma esasen bu CAATSA kararından önce imzalanmış bir anlaşmadır. Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka bir karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. 'Ben böyle istiyorum böyle olacak' zihniyetinin geçerli olmadığını tüm dünyanın görmesi lazım. Bu anlaşmaya bağlıyız, üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz. Çünkü Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Rusya üçüncü bir ülkeye istediği zaman satabilir, onlarla müzakere edebilir. Niye alacağım bir ürünü üçüncü bir ülkeye vereyim? F-35 Türkiye'nin ortaklarından birisidir. Bazı parçaları Türkiye'de üretiliyor. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Çok taraflı bir projedir. Burada da hukuk vardır. Tam sürecin ortasında 'ben istemiyorum.' Zaten Amerika'dan da çelişkili ifadeler geliyor. Savunma Bakan Vekili başka bir şey söylüyor, kongreden birileri başka şey söylüyor. Trump'ın Cumhurbaşkanımıza söyledikleri açık net ortada. Resmi kayıtlarda var. Bu karmaşada herkes farklı şey söylüyor Amerika tarafından. Bir gerçek var ki Türkiye Cumhuriyeti S-400 için Rusya ile bir anlaşma imzalamıştır, bu anlaşma geçerlidir. Şimdi bu S-400'lerin Türkiye'ye teslim sürecini konuşuyor. Bunun için çalışıyoruz."

(Sürecek)

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