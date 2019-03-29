Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Golan tepelerine ilişkin alınan karar) Kesinlikle böyle bir kararı, böyle bir imzayı tanımıyoruz. Çünkü uluslararası hukuka aykırıdır. Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Bir devlet 'ben istedim böyle olacak' dediği zaman o kararlar uluslararası alanda meşru olacak diye bir kaide yoktur." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Belek'te görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, 2019'u Türkiye Kültür ve Turizm Yılı olarak kutladıklarını hatırlattı.

Bundan dolayı 2019'u çok iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını belirten Çavuşoğlu, "(Rusya) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir." dedi.

Bir gazetecinin, "Golan Tepelerine ilişkin alınan bir karar var. Netanyahu'ya seçim öncesi ödül olarak değerlendiriliyor. Bu kanaati paylaşıyor musunuz? Bu Ortadoğu'ya nasıl bir etki oluşturur?" sorusuna Çavuşoğlu, şöyle yanıt verdi: