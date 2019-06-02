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Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı - Yeniden (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım, Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'a karşı 261 oy farkla kazandı.  Keskin'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan seçimi kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından, 4 farklı noktada kurulan 23 sandıkta seçmenler, yeniden sandık başına gitti.

Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı - Yeniden (2)

Haluk KARAASLAN- Hasan AKYILDIZ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım, Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'a karşı 261 oy farkla kazandı.
Keskin'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan seçimi kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından, 4 farklı noktada kurulan 23 sandıkta seçmenler, yeniden sandık başına gitti. 6 bin 936 seçmenden, 5 bin 400'ü oyunu kullandı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklar açıldı. Sayım sonunda AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Partili Necati Alsancak 2 bin 165, MHP adayı Mustafa Alpsilsüpüroğlu 679 oy aldı. Saadet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına hiç oy çıkmadı, 130 oy da geçersiz sayıldı.
31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak 1806, AK Parti adayı Yıldırım ise 1800 oy almış, seçim, kısıtlı seçmenler oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.
AK PARTİ'DE BÜYÜK SEVİNÇ
Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 261 oy farkla kazanan AK Parti'de büyük sevinç yaşandı. Partililer, Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda sevinç gösterilerinde bulunarak, sonucu kutladı. Burada konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yenilenme Keskin için bir fırsat oldu, doğalgazla, içme suyuyla, millet bahçesiyle ilgili Keskin'in alt yapısı ile ciddi fırsatlar oldu. Keskin halkı gereken desteği verdi, hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" dedi.
AK Parti Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım ise, "Süreç benim açımdan biraz uzun oldu, ben biraz yoruldum; ancak neticesi hayırlı oldu. Hem şahsım açısından hem Keskin açısından iyi oldu, bu sonucun İstanbul’a da katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah İstanbul’un neticesi de Keskin gibi güzel olacaktır" diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "2 Haziran'da Keskin'de seçimleri kazandık, 23 Haziran'da İstanbul'da da seçimleri kazanacağız. Bu başarı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır, AK Parti'nin başarısıdır" dedi.

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Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı - Yeniden (2)Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı - Yeniden (2)Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı - Yeniden (2)

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