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  4. Kestane kebap sorana Arapça cevap! Bursalı seyyar satıcı dil öğrendi işleri açıldı

Kestane kebap sorana Arapça cevap! Bursalı seyyar satıcı dil öğrendi işleri açıldı

15.01.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da seyyar satıcı, Orta Doğu'dan gelen çok sayıda turiste daha iyi hizmet verebilmek için Arapça öğrendi. Yabancı dil bilen seyyarın işleri açılırken, turistlere şehrin tarihî yerlerini de anlatarak turizme hizmet ediyor. Necdet Özçelik,

Şehir merkezinde sabit tezgâhında 7 yıldır seyyar satıcılık yapan Necdet Özçelik, Bursa'ya gelen çok sayıda Arap turistin iletişim konusunda zorluk çektiğini fark etti. Hemen kursa yazılarak 4 ay sonunda Arapça öğrendi. Tezgahına gelen Arap turistlere onların lisanıyla konuşarak hizmet veren seyyar satıcının işleri arttı. Turistlere Bursa'nın tarihî mekânları hakkında da bilgiler veren Özçelik, onlara turistik yerlere nasıl gideceklerini de anlatıyor. Turist rehberliğinden ise hiçbir ücret talep etmiyor.

DAHA FAZLA DİL ÖĞRENECEK

Tezgâhında Bursa'nın meşhur kestanesini pişirerek satan seyyar satıcıyı Arap turistler tercih ediyor. Seyyar satıcının müşterileriyle yabancı dil konuştuğunu görenler ise, onu Arap sanıyor. Seyyar satıcı, bundan sonra bildiği dilleri daha da geliştirip, daha fazla dil öğrenmek için çalışmalara başladı.

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ÖĞRENMEKTE GEÇ KALMIŞIM! İŞLERİM AÇILDI

Bursa'ya gelen turistlere daha iyi hizmet verebilmek için Arapça öğrendiğini ifade eden Necdet Özçelik, "7 yıldır şehir merkezinde seyyar satıcılık yapmaktayım. Her lisan bir insan diye bir atasözümüz var. Maalesef bizim insanlarımız lisan gereken hassasiyeti göstermiyor. Son birkaç senedir Arap turistlerin ülkemize gelmesi üzerine Arapça öğrenmeye karar verdim. Kursa gittim. 4 ay sonunda Arapça öğrendim. Ben burada konuştuğum Arapça ile sadece turistlere bir şeyler satmıyor, adres sorduklarında da yardımcı oluyorum. Ben bu dili öğrenmekte geç kalmışım diye düşünüyorum. Ben Arapça öğrendikten sonra Arap turistler benden alışveriş yapmaya başladı. İşlerimde hissedilir derecede artış oldu" dedi.

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(İHA)

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Bursa
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