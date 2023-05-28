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Kestane ormanlarına salındı! Korkulu rüyaları olacaklar

28.05.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Simav İşletme Müdürlüğü laboratuvarında orman zararlılarına karşı yetiştirilen "Torymus Sinensis" isimli yırtıcı böcekler, kestane gal arısı ile savaşmak için kestane ormanlarına salındı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, üretilen yırtıcıların doğaya salınarak, doğada kestane verimini ciddi ölçüde düşüren gal arısı ile mücadele edildiğini ve kestane veriminin tekrar arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kestane ormanlarına salındı! Korkulu rüyaları olacaklar

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Aksaz Orman İşletme Şefliği laboratuvarlarında kestane ormanlarına zarar veren Kestane Gal Arısı ile savaşmak için üretilen yararlı yırtıcı Torymus Sinensis Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil’in katılımı ile doğaya salındı. Arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Yeniköy Muhtarı Mehmet Ümit, İşletme Müdür Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri ve işçiler de yer aldı.

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KESTANE VERİMİNİN TEKRAR ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

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Simav Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarında çalışmaların 2 yıldır yoğun ve başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Erdal Dingil, üretilen yırtıcıların doğaya salınarak, doğada kestane verimini ciddi ölçüde düşüren gal arısı ile mücadele edildiğini ve orman köylülerinin önemli bir gelir kaynağı aynı zamanda önemli bir odun dışı orman ürünü olan kestane veriminin tekrar arttırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Simav Yeniköy kestane ormanlarına salınan “Torymus Sinensis” isimli yırtıcı böcek ile kestane gal arısı zararlısının çoğalmasının önlenerek, zaman içerisinde yaptığı zararın biyolojik yoldan minimuma düşürülmesi hedefleniyor.

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(İHA)

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kestane Kütahya böcek

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