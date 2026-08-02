Keten ve triko kıyafetlerin ilk günkü dokusunu korumak için gardırop bakım sırları

Trikoları asma.

Asılan trikolar yer çekimi nedeniyle aşağıya doğru sarkar, omuz kısımlarında düzeltilemez askı izleri oluşur ve zamanla kıyafetinin formu kalıcı olarak bozulur.



Örgü kumaşların esnek yapısı ağır askılara dayanamayacağı için kazaklarını ve hırkalarını her zaman yumuşak bir şekilde katlayarak raf veya çekmecelerinde saklamalısın.

Ketenleri kalın askıya as.



İnce tel veya plastik askılar keten kıyafetlerinin dik duruşunu ve omuz yapısını bozar, kumaşın kendi ağırlığıyla tuhaf kırışıklıklar ve kalıcı izler yapmasına neden olur. Keten ceket ve gömleklerinin kalıbını korumak için her zaman omuz kısımları geniş, dolgulu veya ahşap olan kaliteli askıları tercih etmelisin.

Sıkma devrini düşük tut.

Yüksek devirli sıkma programları makinenin tamburu içinde sert sürtünmeler yaratarak kumaş liflerini kökünden kırar, kıyafetini yıpratır ve ketenlerin ütülenmesini neredeyse imkansız hale getirir. Hem keten hem de triko yıkarken makinenin sıkma ayarını maksimum 400-600 devir arasına düşürerek liflerin zarar görmesini engellemelisin.

Trikolarını sererek kurut.



Islak trikoları çamaşır ipine veya askıya asarak kurutursan, liflerin içine hapsolan suyun verdiği ekstra ağırlık kıyafetini aşağıya doğru çeker ve kazağının boyunu uzatır. Bu deformasyonu önlemek için yıkama bitince kazağını temiz bir havlu üzerine düzgünce sermeli ve tamamen düz bir zeminde, kendi kendine kurumaya bırakmalısın.

Ketenlerini hafif nemliyken ütüle.



Keten kumaş kurudukça sertleştiği için en yüksek ütü ısısını ve buharı versen bile o inatçı kırışıklıkları tamamen açman neredeyse imkansız bir hal alır. Bu sabır testini başarıyla geçmek için ütüleme işini kıyafetin henüz tam kurumamışken, yani hafif nemliyken yapmalısın.

Trikolarına doğrudan ütü basma.

Metal ütü tabanını trikoya doğrudan temas ettirirsen yüksek ısı yüzünden örgü lifleri ezilir, kumaşın üzerinde yapay bir parlama oluşur ve kazağın tüm o yumuşak dokusu bir anda kaybolur. Trikolarındaki kırışıklıkları gidermek için ütüyü kumaştan 4-5 santimetre uzakta tutarak sadece yoğun buhar püskürtmeli ve ardından elinle hafifçe düzeltmelisin.

Plastik saklama poşetlerini at.



Havasız kalan doğal keten ve yün lifleri zamanla nefes alamadığı için kurur, kumaş dokusu sararır ve ortamdaki nemi hapsettiği için dolap içinde kötü kokmaya başlar. Mevsim geçişlerinde bu kıyafetleri saklarken plastik poşetler veya vakumlu torbalar yerine, hava sirkülasyonuna izin veren pamuklu bez hurçları seçmelisin.

Dolaba doğal koruyucular yerleştir.

Doğal kumaşlar güvelerin en sevdiği akşam yemeğidir. Kimyasal kokan naftalinler yerine dolabınıza asacağınız lavanta keseleri, sedir ağacı blokları veya kurutulmuş portakal kabukları hem güveleri uzak tutar hem de gardırobunuzun her açıldığında mis gibi kokmasını sağlar.