KGB nedir? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçmişte KGB ajanı olarak görev aldığı dünya basınının yakından takip ettiği Rusya - Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda KGB nedir? KGB açılımı nedir? Neyin kısaltması? sorularının yanıtı merak konusu oldu. KGB ile ilgili soruların yanıtı haberimizde.

KGB NEDİR?

KGB, Sovyetler Birliği’nin gizli istihbarat servisidir. Devlet Güvenlik Komitesi anlamına gelmektedir. 1918 tarihinde kurulmuştur. Teşkilatın o dönemdeki adı Çeka'dır. 13 Mart 1954 yılında KGB ismini almıştır.

KGB AÇILIMI NEDİR? KGB NEYİN KISALTMASI?

KGB'nin açılımı Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti'dir.

Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti'nin Türkçe anlamı Devlet Güvenlik Komitesi'dir.

KGB'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

KGB'nin görevleri şu şekildedir:

Yabancı istihbarat ve karşı istihbaratı sağlamak

Devlet sınırlarını korumak

Milliyetçilik

Muhalefet ve Anti-Sovyet faaliyetleri gibi suçlarla mücadele etmek

SSCB, SBKP ve Sovyet hükûmetini korumak

Hükûmet için gerekli istihbarat ve iletişimi sağlamak

Ülke güvenliği açısından tehdit taşıyan durumlarda devlet adına istihbarat sağlayan bir kurum olan KGB gerektiği takdirde olaylara doğrudan müdahalede bulunur ve tehdit unsurlarını ortadan kaldırırdı.

Teşkilat 1954 yılında İç İstihbaratın NKVD birimi ve İçişleri Bakanlığının MVD biriminin birleşmesiyle meydana geldi. Merkezi Moskova'daki Lubyanka Meydanı'nında KGB’yle özdeşleşmiş olan Lubyanka Binası'nda bulunuyor.

