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  4. Khor Abdullah Kanalı’nda demir yüklü İran gemisi battı

Khor Abdullah Kanalı’nda demir yüklü İran gemisi battı

06.12.2020 21:17 | Son Güncelleme:
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Irak’ın Um Kasr Limanı’na giden İran’a ait demir yüklü gemi Khor Abdullah Kanalı’nda battı.

Irak’ın Um Kasr Limanı’na giden İran’a ait demir yüklü gemi Khor Abdullah Kanalı’nda battı. Gemide bulunan 6 mürettebatın kurtarıldı.
Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’a ait demir yüklü bir geminin Irak’ın Um Kasr Limanı’na gittiği sırada battığı ve gemideki mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.
Irak Limanlar Genel Şirketi Denizcilik Kontrol ve Yönlendirme Dairesi Müdürü Ramzi Isha yaptığı açıklamada, İran’a ait demir yüklü Turan isimli geminin teknik bir nedenden dolayı Khor Abdullah Kanalı’nda battığını ifade etti. İran’a ait geminin Um Kasr Limanı’na doğru geçmeye çalıştığı sırada battığını aktaran Isha, gemide bulunan 6 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Isha, kaza nedeni ile Khor Abdullah Kanalı’ndaki gemi geçişlerinin etkilemediğini belirtti.

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