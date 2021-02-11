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Kia, Hyundai ve Genesis’in elektrikli otomobilleri kameralara yakalandı!

11.02.2021 18:25 | Son Güncelleme:
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Kia, Hyundai ve Genesis’in elektrikli otomobilleri kameralara yakalandı!

Hyundai Motor Grup, yakında çıkacak olan elektrikli araçlarının kış testlerini tamamlamaya çalışıyor. Bu markaların üç otomobili aynı anda kameralara yakalandı.

Tüm otomobiller Electric-Global Modüler Platformuna (E-GMP) dayalı olması bekleniyor. Model sahip olduğu pil kapasitesi ile birlikte 400 kilometre menzilin üzerine çıkabiliyor. Hızlı şarj desteği de sunacak otomobillerin, performans yönünden de etkili olacağı tahmin ediliyor. Test edilen Genesis GV60'ın, diğer iki arabadan (Hyundai Ioniq 5 ve Kia CV) daha pahalı olacağı ön görülüyor.

Genesis-GV60

İSMİ BELLİ

Genesis'in dahili kod adı JW idi, ancak üretime girdiğinde GV60 olarak adlandırılacağı bildirildi. Bu isim daha anlamlı çünkü marka, serisinde deki otomobillerde GV ön adını kullanıyor. Kia CV ile karşılaştırıldığında çok büyük olmayan otomobil, GV70'den daha küçük olacak bir crossover için doğru olan büyük bir hatchback oranlarına sahip olacak.

2022-Kia-CV-5

ÇOK YAKINDA İLK MODEL ÇIKIYOR!

Neyse ki, daha fazla beklemek zorunda kalmayacağız. Çünkü Ioniq 5'in ilk çıkışı bu ay yapılabilir. Hyundai 45 Concept tasarımına fazlaca benzeyecek olan model, hem performansı hem de tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakacak.
Kia geçtiğimiz günlerde önümüzdeki beş yıl içinde 7 elektrikli otomobil çıkaracağına söz verirken, Hyundai’de benzer sözleri basına açıklamıştı.

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