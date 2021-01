Kia, yeni logosunu ve marka sloganını basına tanıttı

'Simetri', 'ritim' ve 'yükselen' unsurlara sahip olduğu bilinen marka, elektrikli otomobillerinin lansmanına atıfta bulunarak yeni logosunu tanıttı. Burada kullanılan tüm koreografi, görenleri kendine hayran bırakmaya yetti. Peki Kia markasının yeni logosu nasıl?

Markanın Başkanı ve CEO'su Ho Sung Song, “Kia'nın yeni logosu, şirketin değişim ve yenilik için bir simge olma kararlılığını temsil ediyor” dedi. "Otomotiv endüstrisi hızlı bir dönüşüm dönemi yaşıyor. Akabinde Kia proaktif bir şekilde bu değişiklikleri şekillendiriyor ve bunlara uyum sağlıyor" diye ekledi. "Yeni logomuz, mobilite ihtiyaçları geliştikçe müşterilerimize ilham verme ve çalışanlarımızın hızla değişen bir sektörde karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme arzumuzu temsil ediyor."

Kia , ilk olarak 2019'da Cenevre Motor Show’da “Imagine Concept” modelinde gösterilen yeni logosuna dikkat çekmenin yanı sıra , 'The Power to Surprise sloganının yerine marka “Moments That Inspire” olan 'İlham Veren Hareket'de ile devam ediyor.