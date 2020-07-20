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Kıbrıs Barış Harekatı’nda geçen 'Ayşe tatile çıksın' ne demek? Ayşe Ayata kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi de Kıbrıs Harekatı'nın parolası "Ayşe tatile çıksın" oldu. Ayşe tatile çıksın ne demek? Kıbrıs Barış Harekatı'nda adı geçen Ayşe Güneş Avatar kimdir, neden parolaya adı verilmiştir?

Kıbrıs Barış Harekatı’nda geçen 'Ayşe tatile çıksın' ne demek? Ayşe Ayata kimdir?

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olması nedeniyele anılmaya başlandı. 46 yıl önce bugün Kıbrıs Adası'nda yaşayan Türklerin gördüğü baskı ve zulmü engellemek amasıyla Türk Silahli Kuvvetleri (TSK) Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi. Harekatta kullanılan Ayşe tatile çıksın parolası sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu. Peki Kıbrıs Barış Harekatı'nda adı geçen Ayşe Ayata kimdir, neden adı kullanılmıştır?

Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası "Ayşe tatile çıksın" ne demek?

20 Temmuz 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası, dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı Turan Güneş tarafından "Ayşe tatile çıksın" belirlendi. Cenevre'de müzakereler sürerken bu parolanın söylenmesiyle İkinci Kıbrıs Barış Harekatı başlamıştı.

Ayşe Güneş Ayata kimdir, ne iş yapıyor, yaşıyor mu?

Dönemin Dışişleri Bakanı'nın kızı olan Ayşe Güneş Ayata şu an ODTÜ İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Üniversiteyi ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden mezun olarak bitiren Ayşe Ayata, yüksek lisans için yurtdışını tercih ederek İngiltere'ye yerleşti. İngiltere'de doktorasını alan Ayşe Güneş Ayata daha sonra doçentlik ve profesörlük üncanlarını almak için mezun olduğu üniversite olan ODTÜ'yü tercih etti. Şu an ODTÜ Öğretim Üyesi olarak hayatına devam eden Ayşe Ayata; Cinsiyet ve Etnisite, Sipasi Partiler, Siyasette Kadınlar ve Türk Siyaseti üzerine çalışmalar yapmaya devam ediyor.

ODTÜ'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı yapan Ayşe Güneş Ayata daha sonra 6 yıl İİBF'de dekan yardımcılığı yaptı. Önceki yıllarda yurtdışında önemli üniversitelerde müsafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu üniversiteler arasında; Harvard Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi gibi dünyada ünlü üniversiteler de yer alıyor.

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