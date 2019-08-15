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Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 45'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

Harekatın ikinci aşaması sırasında Rumların toplu katliamına uğrayan Muratağa-Sandallar, Atlılar ve Serdarlı'daki şehitler anıldı

GAZİMAĞUSA (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 45'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı ve şehitler anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Temmuz 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 14 Ağustos'ta başlayan ikinci harekat sırasında Rumların toplu katliamına uğrayan Muratağa-Sandallar, Atlılar ve Serdarlı köylerindeki şehitler için anma törenleri düzenlendi.

Törenlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, milletvekilleri, sivil ve askeri yetkililer ile vakıf, dernek, kurum, kuruluş, okul temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Protokol sırasına göre şehitliğe çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Okunan şiirlerin ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre bir konuşma yaptı.

Zorlu Töre, bugünlere kolay gelinmediğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin 1974 Barış Harekatı'na kadar acı dolu günler yaşadığını belirtti.

Ada'ya barışın 1974'te geldiğini hatırlatan Töre, Türk askerinin Ada'daki varlığının sona ermesinin söz konusu olmadığına da vurgu yaptı.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi ve şehitlik ziyaret edildi.

- Atlılar şehitleri anma töreni

Daha sonra Atlılar Şehitliği'ne geçilerek buradaki şehitler için de anma töreni düzenlendi.

Çelenklerin konması ile başlayan tören, saygı duruşu ve saygı atışı ile devam etti.

- Serdarlı'nın kurtuluşu

Serdarlı'nın kurtuluşunun 45'inci yıl dönümü için de Serdarlı Atatürk Büstü'nde tören düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.

Başbakan Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, törenin, KKTC'nin yoluna devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da yaşanan katliamlara değinen Tatar, bir devletin nasıl kurulduğunu ve yaşatıldığını bir kez daha gördüklerini söyledi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türkü'nün bugünlere gelmesine emek verenlerin ruhlarının şad olmasını dileyerek, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükranlarını sundu.

Kıbrıs'ta Türk milletinin bir başarı öyküsü yazdığını vurgulayan Tatar, KKTC'nin ekonomik olarak daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmanın önemine değindi.

Ersin Tatar, devletin yaşatılması için devlete sahip çıkmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

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atlılar ikinci aşaması Kıbrıs Barış Harekatı Muratağa-Sandallar Serdarlı

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