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Kıbrıs şehitlerine 44 yıl sonra cenaze töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:53 | Son Güncelleme

Kıbrıslı Rumlar tarafından katledilen ve ailelerinden alınan DNA örnekleri sayesinde kimlikleri belirlenen 12 şehit için cenaze töreni düzenlendi

Kıbrıs'ta Rumlar tarafından 1974 yılında katledilen ve Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarıyla kimlikleri tespit edilen 12 şehit için 44 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi.

Rumlar tarafından 14 Ağustos 1974'te Muratağa ve Sandallar köylerinde açımasızca katledilen şehitlerden Raziye Hasan Rüstem, Ayşe Mustafa Altemur, Olcay Mustafa Altemur, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan Özkuyucu, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Sadık Özkuyucu’nun naaşları kimlik tespitinin ardından Muratağa Sandallar Şehitliği’nde isimlerinin yazılı olduğu mezarlara askeri törenle defnedildi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, milletvekilleri ve şehit yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, defin töreniyle Kıbrıs'ta yaşanan çok acılı günlerin hatırlandığını belirterek şehitlerin 14 Ağustos 1974’te Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da topluca gömüldüğünü, şehit yakınlarının insani duygularına cevap verebilmek için toplu mezarların açılıp kimlik tespiti yapıldıktan sonra ayrı ayrı defnedilmesi için karar alındığını anlattı.

Asıl olanın bu gibi acı olayların bir daha yaşanmaması, geçmişten ders çıkararak gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmak olduğunu söyleyen Akıncı, "Bunu el birliğiyle, birbirimizi anlayarak geleceği güven, barış ve huzur içinde inşa ederek yapabiliriz." diye konuştu.

- Türk ordusunun 1974’teki müdahalesiyle adaya barış geldi

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da Kıbrıs’ta yeterince acı çekildiğini, geçmişten dersler çıkararak güvenli bir gelecek bırakmanın yollarının bulunması gerektiğini ifade etti.

Türk ordusunun 1974’teki müdahalesiyle adaya barış geldiğini kaydeden Benan, adada, Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen istediklerini söyledi.

Kimlik tespiti çalışmalarının şehit yakınları açısından çok önem taşıdığını, artık çiçek koyabilecekleri bir mezarları olduğunu belirten Benan, Kayıp Şahıslar Komitesine ve Yeniboğaziçi Belediyesine teşekkür etti.

- Muratağa, Sandallar ve Atlılar'daki katliam

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974’te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki üç Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Burada şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.

Bu katliamdan sadece Sandallar köyünden bir aile ve Muratağa köyünden altı kişi, Atlılar köyünden de iki kişi gözleri kör ve yaşlı oldukları için kurtulabilmişti.

Bugünkü definlerle Muratağa Sandallar şehitlerinden, kimlik tespiti yapılıp toprağa verilen şehitlerin sayısı 20’ye ulaştı.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların naaşlarının gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

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