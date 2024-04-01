Kick nedir, nasıl kayıt olunur? Twitch rakibi Kick’te nasıl para kazanılır?

Günümüzde birbirinden farklı özellikleriyle öne çıkan çok sayıda sosyal medya uygulaması vardır. Kick de bu sosyal medya uygulamaları arasında yer alan ve çok sayıda kullanıcının kayıtlı olduğu bir platformdur. İnternet yayıncılığı üzerine geliştirilmiş olan bu uygulama aynı zamanda yeni bir canlı yayın uygulaması olarak da dikkat çekmektedir. Ayrıca bu platform aracılığıyla kullanıcılar gelir de elde edebilmektedir.

Kick nedir?

Kick, 2023 senesinde çıkan ve sosyal medya platformları arasında bulunan bir uygulamadır. Twitch rakibi olarak görülen bu platform, çıktığı andan itibaren kısa sürede çok sayıda kullanıcıya sahip olmuştur. Avustralya merkezli olan bu sosyal medya platformu, bazı kullanıcıların görüşüne göre Twitch platformuna nazaran daha kolay bir kullanıma sahiptir.

Kick sosyal medya platformuna kayıt olan kişiler, içerik oluşturucu olarak o platformda bulunan kullanıcıların kanalına hızlı bir şekilde abone olma hakkına sahiptir. Kullanıcılar aynı zamanda bu platform üzerinden canlı yayın açabilir ve bu canlı yayınlar diğer kullanıcılar tarafından HD kalitesinde izlenebilir.

Kick’e nasıl kayıt olunur?

Kick sosyal medya uygulamasının kullanılabilmesi için öncesinde üye olunması gerekmektedir. Üyelik işlemleri diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi ilerlemektedir. Üye olurken kullanıcıların hatalı veya yanlış bilgiler girmemeleri önemlidir. Kick platformuna kayıt olmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar genel olarak şu şekildedir:

Kullanıcıların öncelikli olarak Kick sosyal medya uygulamasının resmî web sitesi olan https://kick.com sayfasına giriş yapması gerekir.

Resmî web sitesine giriş yapıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan “kayıt ol” butonuna tıklanır.

• Karşınıza mail adresi, kullanıcı ismi, şifre gibi bilgilerin istendiği bir pencere açılacaktır.

• Bu pencere içerisindeki gerekli yerleri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun.

• Son olarak en altta yer alan “kayıt ol” butonuna tıklayarak, üyelik işlemlerini tamamlayın.

Kick nasıl kullanılır?

Kick Streaming Pty. Ltd. şirketi tarafından yönetilen bu platformun kullanımı oldukça basittir. Bu platformun kullanılabilmesi için öncelikle bir hesap oluşturulması gerekmektedir. Hesap oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra uygulama içerisine giriş yapılabilir, diğer kullanıcıların canlı yayınlarına katılım sağlanabilir veya üye olan kişiler kendi canlı yayınlarını yapabilir. Bu noktada Kick’te ne yayınlanır konusu karşımıza çıkabilir.

Bu platforma üye olan kişiler uygulamanın kuralları dâhilinde tıpkı Twitch uygulamasında olduğu gibi çeşitli kategoriler içerisinden seçim yaparak canlı yayın yapabilir. Bu noktada Twitch ile Kick farkı konusu gündeme gelebilir.

Twitch uygulamasında belirtilen kurallar, kullanıcılar için biraz katıdır. Ancak Kick sosyal medya platformlarında belirtilen kurallar, kullanıcılar için daha esnektir. Kick platformunun kurallarının daha esnek olması, Twitch ve Kick arasındaki fark olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kick özellikleri nelerdir?

Kick platformu, internet üzerinden yayın yapmak isteyen kullanıcıların tercih ettiği sosyal medya platformlarından biridir. Twitch platformuna göre daha esnek içerik politikalarına sahip olan bu platformun öne çıkan birçok farklı özelliği de vardır. Kick özellikleri genel olarak şu şekildedir:

Bu platform üyelerine %95 oranında gelir payı sunmaktadır.

Birçok farklı içeriğin belirli kurallar çerçevesinde daha özgürce yayınlanmasını sağlar.

Canlı yayın açan kişilerle o canlı yayını izleyen diğer kişilerin karşılıklı sohbet edebilecekleri bir sohbet butonu mevcuttur.

Yayın yapan kişilerin düzenli olarak gelir etmesine yardımcı olmaktadır.

Yayın yapan kişilerin canlı yayınına katılım sağlayan kullanıcılar, platform üzerinden bağış yapma hakkına sahiptir.

Uygulama içerisinde gösterilen reklamlardan hem platform hem de yayıncılar gelir elde edebilir.

Kick’te nasıl para kazanılır?

Kick sosyal medya platformundan para kazanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi çok önemli bir konudur. Öncelikle bu platforma üye olunması ve ardından Kick ortaklık programına katılım sağlanması ilk atılması gereken adımdır. Ayrıca bunlara ek olarak kullanıcıların 5 yayın saatine ve en az 75 takipçiye sahip olması gerekmektedir.

Kick platformu günümüzde pek çok sosyal medya kullanıcısının tercih ettiği platformlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli kategorilerin yer aldığı bu platform içerisinde özellikle oyun bölümü daha sık tercih edilmektedir. Kullanıcılar oyun oynarken canlı yayın açabilir ve bu canlı yayına izleyiciler katılım sağlayabilir, abone olabilir ve bağış yapabilir.





