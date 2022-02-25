Kiev'deki kamyon dünya gündemine oturdu! Ukrayna kamuflajlı askerlerin kimlikleri şoke etti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde Rus ordusu ilerleyişini sürdürürken, başkent Kiev'de sıcak çatışmalar yaşanıyor. İki ülke askerleri başkent Kiev'in dış bölgelerinde sık sık karşı kaşıya gelirken, bu sabah çekilen bir fotoğraf karesi dünya gündemine oturdu.

UKRAYNA ORDUSU PEŞİNE DÜŞTÜ

Rus kuşatması altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah siren sesleri çalarken askerler iki kamyonun peşine düştü.

RUS ASKERLERİ ELE GEÇİRMİŞ

Ukrayna ordusuna ait iki aracı ele geçiren Rus askerleri, Kiev kent merkezine doğru ilerledi. Rus konvoyu da bu iki kamyonu takip ediyordu.

ASKERLERİN ÜNİFORMALARI ŞOKE ETTİ

Ukrayna ordusu, Rus askerlerin sürdüğü kamyonları Kiev sokaklarında durdurmayı başardı. Askerler öldürülürken, giydikleri üniformalar şoke ediciydi.

Reuters haber ajansı, Ukrayna ordusuna ait kamuflaj giyen Rus askerlerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti.



