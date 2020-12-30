Kıl dönmesi nedir? Kıl dönmesi tedavisi nasıl olur?

Kıl dönmesi, genellikle erkeklerde görülür fakat bu kadınlarda görülmediği anlamına gelmez. Çoğunlukla 15 - 35 yaş aralığında bulunan erkek bireylerde meydana gelen kıl dönmesi rahatsızlığı çok merak edilen bir konudur. Sizler için kıl dönmesi sebepleri, görülen belirtiler ve tedavi seçeneklerini araştırdık. Kıl Dönmesi Nedir? Kıl dönmesi yani pilonidal sinüs çoğunlukla saç ve derideki döküntülerin cilt altında oluşturmuş olduğu normal olmayan bir ceptir. Ense ve sırttan dökülen kıllar kuyruk sokumu bölgesinde toplanarak kılın yapısal formundan dolayı cilt altına girebilir. Vücudumuzdaki kıllar düz bir boru şeklinde değildir. Üzerlerinde başaklarda bulunan dikenlere benzer tek yöne doğru çıkıntılar mevcuttur. Tirbüşon gibi derinin altına ilerleyen kıllar orada yuvarlanarak bir cilt rahatsızlığı oluşturur. Kılın cilt içinde yuva yapması ile kendini gösteren kronik enfeksiyon kıl dönmesi olarak isim alır. Kıl dönmesi genellikle kıl batması ile karıştırılmaktadır. Kıl batması, genelde kadınlarda ve kol altı ve bacakta görülür. Köklerinden koparılan kıllar çıkacak yol bulamayınca deri altında gelişir. Ağda ile kıllar kökünden alındığı için batık sorunu daha fazla ağda yapılan bölgelerde görülür. Kıl dönmesinin ise ağda ile bir ilgisi yoktur.

Kıl Dönmesi Belirtileri Nelerdir? Kıl dönmesi belirtileri gözlenebilmesi için enfeksiyon oluşması gerekmektedir. Enfeksiyon oluştuktan sonra görülen kıl dönmesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir: En sık görülen kıl dönmesi belirtisi anüsün 3 - 5 cm yukarısından başlayıp kalça oluğuna doğru görülen derideki bir ya da birkaç sinüs varlığıdır. Bu sinüslerin içinde her zaman debris, serbest kıl ve granülasyon dokusu bulunur.

Akıntı ve kötü koku varlığı kronik hastaların kıl dönmesi belirtisi olarak meydana gelebilir.

Derideki kızarmalar

Ateş Kıl dönmesi erkeklerde daha sık görülmekle birlikte kadınlar da bu sıkıntıyı yaşamaktadırlar. Bayanlarda kıl dönmesi belirtileri de yukarıda belirttiğimiz gibidir. Kıl Dönmesi En Sık Hangi Bölgede Görülür? En Çok Kimlerde Olur? Kuyruk sokumu alanında birikmiş olan döküntüler deri içine daha kolay girerek yuva yapabilir. Bu nedenle kıl dönmesi en sık kuyruk sokumu bölgesinde meydana gelir. Ancak sadece bu bölgede görüldüğü söylenemez. Kuyruk sokumu bölgesinde meydana gelen kıl dönmesini ilerleyen zamanlarda göbek deliği civarındaki kıl dönmeleri takip eder. Görülebilen diğer bölgeler; berber ve kuaförlerin parmak araları ya da koltuk altıdır. Kıl dönmesi erkeklerde kadınlara oranla 3 - 4 kat daha fazla görülür. 15 - 35 yaş arası en sık etkilenen gruptur. 45 yaşın üzerinde olan bireylerde nadiren de olsa bazı meslek gruplarında görülür: Berber ve kuaförler

Köpek bakıcıları

Şoförler gibi uzun süre oturan kişiler

Koyun kırpıcıları gibi ağırlıklı olarak hareketsiz yaşam süren bireylerde daha fazla görülür. Kıl Dönmesi Hastalığının Nedeni Nedir? Kıl dönmesi neden olur sorusunun net bir cevabı yoktur. Bununla beraber yapılan çalışmalarda pek çok pilonidal kistin, deriye nüfuz eden gevşek kıllardan kaynaklandığı bulunmuştur. Başınç, dar ve sıkı kıyafetler, sürtünme, bisiklete binme, uzun süre oturma ve benzeri aktiviteler sonucunda kıllar deri içine doğru bastırılmış olur. Bu basılan kılları vücut, yabancı bir madde gibi algılar ve kist oluşturarak yanıt verir. Bazı bebekler, kalça kırışıklığının hemen üzerinde sakral gamze adı verilen bir girinti ile doğar. Bu sakral gamze enfekte olduğu zaman kıl dönmesi sorunu meydana gelebilir.