Kılavuz bıldırcın kuşu yorgun düştü

Ordu’da göç ederken yorgun düşen bıldırcın kılavuz kuşu, besin takviyesini yaptıktan sonra göçüne devam etti.

Ünye ilçesi devlet sahil yolu Burunucu mevkisinde Aile Sağlık Hizmetleri personeli yerde uzun süre duran ve uçamayan bir kuşun olduğunu fark etti. Personel durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliği Bölge Müdürlüğüne iletti. DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, kuşun Türkiye’de sadece göç devresinde görülen bıldırcın kılavuzu olduğunu belirledi. Bitkin halde bulunan ve herhangi bir yarası bulunmayan bıldırcın kılavuz kuşu, bir süre besin ve su takviyesi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.



