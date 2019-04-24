Kılıç: “Siber güvenlik tedbirlerinin önemi her geçen gün artmakta”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç, “Özellikle kritik alt yapıların korunmasında siber güvenlik tedbirlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Siber Güvenlik Topluluğu (OMÜ-Siber) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen “Samsun Bilgi Güvenliği Zirvesi”, UZEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tüm gün süren zirvede; OMÜ’lü akademisyenler ve güvenlik sektöründe çalışmakta olan uzman konuşmacılar, siber güvenlikle ilgili birbirinden zengin içerikle katılımcıları aydınlattı. Programa Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç, BTK Bölge Müdürü Mustafa Semerci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Teknolojiye yatırım yapmamız kaçınılmazdır”

Programın açılış konuşmasını yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “1919 yılında başlayan Türkiye Cumhuriyeti serüveninin, o zaman top ve tüfekle kazanılan savaşında yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Özellikle günümüzde teknolojinin hızlı biçimde gelişmesiyle savaşın biçimi değişmiş, siber güvenlik teknolojileri günümüzde etkin bir hal almıştır. Özellikle kritik alt yapıların korunmasında siber güvenlik tedbirlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bundan kısa zaman önce ülkelerin elektrik, su, iletişim, bankacılık alt yapılarına yapılan siber saldırılarda, büyük zararlar ortaya çıkmıştı. Şili’de yaklaşık 1 ay elektrik üretimine ara verilmişti. Bizler de 1919’daki ruhu, evrilmiş bir şekilde öğrencilerimize aktararak bu ülkenin geleceğini daha ileri taşımak için bu tür etkinlikler yapmak zorundayız. Özellikle teknolojiye yatırım yapmayan devletlerin ilerlemesi mümkün görünmemektedir. Bunları özümseyip teknolojiye yatırım yapmamız kaçınılmazdır. Gelecekte bağımsızlığımızın tehlikeye uğramaması için, ülkemizi daha ileri götürmek ve milli gelirimizi daha yukarı çekmek adına teknoloji üretmek, geliştirmek zorundayız. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Topluluk Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Emre Engin, programa katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Kılıç’a plaket takdim etti.

Gün boyunca devam eden etkinlikte; Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Hakan Can Altunay “Oltalama Saldırıları Analizi ve Korunma Yöntemleri”, BTK’den Onur Aktaş “Siber Güvenlikte 5N1K”, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Burak Şekercioğlu “Blockchain”, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akleylek “Kriptolojik Algoritmaların Geleceği”, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünden Derya İren ve Mehmet Yabul “Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Suçlar” ve son olarak da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi İlker Özçelik “DDoS Saldırı Vektörü” adlı sunumlarını gerçekleştirdi.