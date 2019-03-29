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Kılıçdaroğlu: Boğazımızdan haram lokma inmedikçe kimseden korkmayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Manisa'da düzenleyeceği ortak miting öncesi Turgutlu ilçesinde halka seslendi.

Kılıçdaroğlu: Boğazımızdan haram lokma inmedikçe kimseden korkmayız

Taylan YILDIRIM/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Manisa'da düzenleyeceği ortak miting öncesi Turgutlu ilçesinde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Boğazımızdan aşağı haram lokma inmediği sürece kimseden korkmayız. Biz istiyoruz ki barış olsun, her evde huzur olsun, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, herkesin işi olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le Manisa'da düzenleyeceği ortak miting için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, burada CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra kara yoluyla halka seslenmek üzere Turgutlu ilçesine geçti. Kırmızı- siyah Turgutluspor atkısı takarak, Kozapazarı Meydanı'ndaki mitingde, seçim otobüsü üzerinden, belediye başkanı adayı Çetin Akın ile birlikte partililere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"İnsanın kanı kaynar. Baharda, bütün ağaçlar çiçek açar. Biz de siyasette baharı getirmek istiyoruz. Bir kavga ortamıdır gidiyoruz. Sürekli iftira. Ben hayatım boyunca böyle bir siyaset anlayışı görmedim. Siyasette vatandaşa nasıl hizmet edeceksin onu anlatırsın. 'Ben gelince şunu bunu yaparım' dersin. Vatandaş da hangisini beğenirse gidip oraya oyunu verir. Bakın bizim belediye başkan adaylarımız ne yapacaklarını anlattılar. Öbür tarafa bakıyorsunuz. Neleri yapacaklarını söylemiyorlar. 'Nasıl olur da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi belediye başkan adayı çıkarır. Yok yakalarım. Yok şunu yaparım, yok bunu yaparım'. Yapmazsan namertsin. Ne yapacaksın ya, ne yapacaksın? Allah aşkına boğazımızdan aşağı haram lokma inmediği sürece kimseden korkmayız. Biz istiyoruz ki barış olsun. Her evde huzur olsun. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Herkesin işi olsun."
'KİM BAYRAĞINI SEVİYORSA O VATANSEVERDİR'
Belediye başkanlarının halka hizmet edeceğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bir şey önemli ama belediye başkanlarımız hizmet ederken para harcar. Sizin paranızı harcar. Belediye başkanları yapacakları her harcamanın hesabını sizlere verecekler. Bu hepsinin onur meselesidir. Sizlere hesap veriyorsa benim başımın üzerinde yeri vardır. Bu ne demektir? Kul hakkı yemiyor demektir. 'Çiftçi perişan halde' diyoruz. Kalktılar o kadar insanları suçlayıcı dil kullandılar ki uzun yıllar siyasette bulunmama rağmen çok üzüldüm. Hal esnafını, vatandaşı 'terörist' ilan ettiler. Memleketin sanki yarısı terörist. Bu memlekette kim bayrağını seviyorsa o vatanseverdir. 'Ben vatanseverim o değil' öyle bir ayrım yok. Kim bayrağını seviyorsa o vatanseverdir. Sana ne insanların yaşam tarzlarından. Onun çocuğu işsiz iş bulacaksın, onun evinde yangın var, yangını söndüreceksin. Kalkmış başka işlerle uğraşıyor. Kimin daha fazla Müslüman olup olmadığını tartacak terazi kimin elinde? Bütün bunları tartışma konusu yapmıyoruz. Bunlar siyasetin konusu değil. 'Çiftçim niye ekmiyor', siyaset bunu çözmek zorunda. 2018 yılında sadece Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Niye? Türkiye'de pamuk ekecek yer yok mu? İnsan yok mu? Su yok mu? Niye ithal ediyoruz? 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Çiftçiyi üretemez hale getirdiler. 'Düşük fiyata satacaksın' diyorlar. Sen ilacın, mazotun fiyatını indir; bak bakalım, çiftçi kaça üretecek. O nedenle hepinize görev düşüyor."
'SEÇİMDEN SONRA ÇÖZECEĞİZ, DİYOR'
AK Parti'li seçmenlere seslendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepsinin başımın üzerinde yeri var. 17 yıldır iktidara taşıdılar. 17 yılın sonunda vergi istediler, verdiler. Hep beraber verdik. Dışarıdan ülkeye 500 milyarlık yük getirdiler. 17 yıldır AK Parti'ye oy verenler, vicdanına şu soruyu soracak; '17 yılın sonunda beni soğan kuyruğuna mahkum ettin. 17 yılda ne yaptın? Çiftçinin, esnafın derdini mi çözdün? Sanayicinin sorununu mu çözdün?' Son bir yılda 1 milyon 11 bin kişi işsiz kaldı. Yani 1 milyon hanede bereket, huzur yok. Peki bunların derdi ne? Bunları düşünmüyorlar. 'Bu sorunu nasıl çözeceğiz?' demiyorlar. Diyor ki beyefendi, 'Seçimden sonra çözeceğiz'"
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "EYT'liler diyorlar ki 'Hak istiyoruz. Beni de emekli et' diyor. Onlara dönüp, diyor ki 'Bu türediler'. Biriniz ama biriniz gidip, AK Parti'ye oyunuzu verirseniz benim iki elim yakanızda olur. 17 yıldır bunları iktidara taşıyan AK Partili kardeşlerim; akrabalarına, komşularına, hal esnafına, pazarcıya sorsunlar sonra oyunu kullansınlar" dedi.
BAŞKAN ADAYINDAN SÖZ İSTEDİ
Konuşmasının sonunda Turgutlu Belediye Başkanı adayı Çetin Akın'ı yanına çağıran Kılıçdaroğlu, "İki söz istiyorum. Seçildiğin andan itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Biz hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. Olabilir, işçilerin içinde değişik partililer olabilir. Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. 'Bu bana oy vermedi' diye kimsenin kılına dokunmayacaksın. Buna da söz istiyorum" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Manisa'ya geçti ve otak miting öncesi otelde bir süre dinlendi.

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