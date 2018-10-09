Kılıçdaroğlu: Cemal Kaşıkçı'nın ne olduğunu kimse bilmiyor

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarına ilişkin "Suudi kökenli gazeteci Suudi Arabistan'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gidiyor. Gidiş o gidiş. Çıkamıyor bir türlü. Ne oldu? Rivayetler çok. İçeride öldürüldü, parçalandı, cesedi götürüldü, taşındı. Nasıl bir ülkeyiz? Trump Amerika'dan yüksek sesle bağırıyor. 'Biz de takip edeceğiz' deniyor. Bir gazeteciyi koruyamıyorsan Türkiye Cumhuriyeti'nden, demokratik hukuk devletinden söz edilebilir mi? Cemal Kaşıkçı'nın ne olduğunu kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda rivayetler var. Kesin deniyor. Ne kadar kesin bilmiyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarına ilişkin "Suudi kökenli gazeteci Suudi Arabistan'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gidiyor. Gidiş o gidiş. Çıkamıyor bir türlü. Ne oldu? Rivayetler çok. İçeride öldürüldü, parçalandı, cesedi götürüldü, taşındı. Nasıl bir ülkeyiz? Trump Amerika'dan yüksek sesle bağırıyor. 'Biz de takip edeceğiz' deniyor. Bir gazeteciyi koruyamıyorsan Türkiye Cumhuriyeti'nden, demokratik hukuk devletinden söz edilebilir mi? Cemal Kaşıkçı'nın ne olduğunu kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda kesin rivayetler var. Kesin deniyor. Ne kadar kesin bilmiyoruz. Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa gidişi ile ilgili fotoğrafı yabancı bir haber ajansı yayınlıyor. Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi derhal gözden geçirmeliyiz ve söylemeliyiz. Ne oldu bu gazeteciye? Sorumlular bulunarak yargıya teslim edilmeli. Dokunulmazlığı olan tüm diplomatlar derhal sınır dışı ilan edilmeli. İstenmeyen insan ilan edilmesi lazım. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Bunu yapabilirler mi? Göreceğiz? Ama biz takipçisi olacağız" diye konuştu.

"HADİ BEN BATIRDIM 16 YILDIR SEN NİYE DÜZELTEMİYORSUN?"

Kılıçdaroğlu, "Ne zaman canını acıtsam, yalan söylediğini ispat etsem, 'Ey Kılıçdaroğlu sen SSK'yı batırdın' der. Hadi ben batırdım 16 yıldır sen niye düzeltemiyorsun? Bir ordu müfettiş görevlendirdiler. 'Kılıçdaroğlu'nun acaba bir açığını bulabilir miyiz?' diye. Senin feriştahın gelse bir toplu iğne ucu kadar açık bulamaz" dedi. "MANİPÜLASYONU YAPIYORLARSA SEN SARAYDA PİŞPİRİK Mİ OYNUYORSUN?"

Ekonomiye ilişkin Kılıçdaroğlu, "Ekonomik kriz var, yok diyorsun. Milletin kafası karışık. 'Manipülasyon var' diyor. Manipülasyonu yapıyorlarsa sen sarayda pişpirik mi oynuyorsun? Manipülasyonu yapanı yakala yargıya teslim et. Yakalayamaz. Yandaşları köşeyi dönen onlar. Şimdi esnaf üzerine 'esnaf stokçuluk yapıyor' diye ihbar mekanizması başlatıyor. Türkiye'yi gerçekten yönetemiyorlar. Türkiye savruluyor. 'Kriz yok' deniyor. Vallahi de sarayda kriz yok. 'badem sütü, unu ... geldi' deniyor. Her şey güllük gülistanlık kriz yok. Sarayın beslemeleri onlar dolarla ihale veriyor. Dolar ne kadar yükselirse adamın keyfi o kadar yerine geliyor. Kriz vatandaşın mutfağında" açıklamasında bulundu.