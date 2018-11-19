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Kılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından Ankara'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün son yolculuğuna uğurlamak üzere katıldığı Edirne Milletvekili Erdin Bircan için düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya gitti.  Edirne'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul'a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda karşılaştığı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın taziyesini kabul etti.

Kılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından Ankara'ya gitti

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün son yolculuğuna uğurlamak üzere katıldığı Edirne Milletvekili Erdin Bircan için düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya gitti.
Edirne'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul'a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda karşılaştığı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın taziyesini kabul etti. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun'un da aralarında olduğu parti yöneticileriyle birlikte THY'nin saat 17.00'daki tarifeli uçağıyla Ankara'ya hareket etti.

(FOTOĞRAF)

Kılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından Ankara'ya gittiKılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından Ankara'ya gitti

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