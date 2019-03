"Kılıçdaroğlu, CHP'yi Kandil'in ana karargahı haline getirdi"

"Biz, 'Önce ülkem ve milletim' diyerek hareket ettik. Ne yapıyorsak, ne söylüyorsak, ne istiyorsak devletin ve milletin bekası içindir. Ne düşünüyorsak, neyi amaçlıyorsak dünyaya açılan penceremiz olan Antalya'nın ve Antalyalının geleceğine hizmettir. Çünkü bizim aklımızda hep Türkiye vardır, Türk milleti vardır. Aziz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz, ona göre yürüyoruz. Her adımımızı güçlü Türkiye'nin inşası için atıyoruz. Ülkemize yönelen tehdit ve kötü emelleri görüyor, tedbirlerimizi alıyoruz. 31 Mart seçimlerinin de bu nedenle önem ihtiva ettiğini düşünüyoruz. Terörizmin ve arkasındaki alçak efendilerinin asıl maksadının Türkiye'yi bölmek olduğunu biliyoruz. Belediyelerimizin içinde hendek açılma planlarının farkındayız. Dağdan temizlenen hainlerin Antalya’daki otellere yuvalanmasını, Antalya’nın terörize edilmesini milli güvenlik tehdidi sayıyoruz. Bunlar Türkiye, Türk, ekmek, emek, alın teri düşmanıdır, helalin karşısındaki haramzadelerdir. Teröristlerin belediyelere doluşmasının Antalya için korkunç gelişmelere sebep olacağını şimdiden görüyoruz. Bu kapsamda kurtarılmış bölge planı yapanları ve topraklarımız üzerinde gözü olanları ifşa ediyoruz."

Kendilerinin cumhur ile ittifak yaptıklarını, her şeyi şeffaf şekilde millet ile paylaştıklarını belirten Bahçeli, çalının arkasından dolanmadıklarını, örtülü ilişkiler ve pazarlıklar içine girmediklerini anlattı.

CHP'nin Antalya'da belediye meclis üyesi listelerinde Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenleri aday gösterdiğini vurgulayan Bahçeli, PKK'nın CHP listelerinden belediyelere sızdırılmak istendiğini dile getirdi.

Bahçeli, seçmenlere bu oyunları görmeleri çağrısında bulunarak, şöyle seslendi:

"İP’e oy veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu ihanete tepki gösterin.

CHP ve İP’e muhtaç ve mahkum değilsiniz.

Cumhur İttifakı sizi de kucaklar, sahip çıkar.

Cumhur İttifakı sizin de ittifakınız ve ortak paydanızdır.

Cumhurun gölgesi herkese yeter.

Cumhurun gönlü herkese yetecek kadar geniştir.

Ayrımcıya, bölücüye, fırsatçıya, kararan çehrelere, kızarmayan yüzlere Osmanlı tokatını hep beraber vuralım."

- "Küresel vicdan nereye saklanmıştır?"

Bahçeli, Yeni Zelanda'da ve Londra'da camilere yönelik saldırılara da değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Demokrasi havarisi kesilen Avrupa suskundur.

Kınama cesareti gösteremeyen AB ülkeleri yine kayıplara karışmıştır. İslamiyet’ten rahatsız olan çevreler bıyık altından gülmektedir. Bunların demokrasi anlayışları tatile mi çıkmıştır? İnsanlık nerededir? Küresel vicdan nereye saklanmıştır? İnsan haklarına, inanç haklarına, adalet duygularına ne olmuştur? Türk ve İslam değerlerine karşı açık bir provokasyon ve saldırgan emeller devreye girmiştir. Mukaddesatımızı kundaklamak isteyen sefil haçlı emelleri işbaşındadır. Türkiye’den rahatsız olanların Türk ve İslam düşmanlığı da açığa çıkmıştır. Antalya’dan diyorum ki Kerkük’ten Kudüs’e, Telafer’den Kıbrıs’a, Kaşgar’dan Karabağ’a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı, hem de karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Hiçbir zulüm bugüne kadar yapanın yanına kar kalmamıştır. İmanımız bu yöndedir. Alparslan kadar cesuruz, Fatih kadar hoşgörülüyüz, Mustafa Kemal kadar kahramanız."