Kılıçdaroğlu: Devletin sigortası yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığının sıradan bir makam olmadığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı aralarında anlaşmazlık olan siyasi parti genel başkanlarını çağırır, 'Türkiye'nin bu kadar derdi varken neden böyle yapıyorsunuz?' der. Bu şans yok şu an. Niye yok? Devletin sigortası yok çünkü" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde şiddete uğrayan gazetecilerin isimlerini söyleyerek darp edenlerin serbest bırakılmasını eleştirdi. 'BABA KIZININ KATİLLERİNİ ARIYOR'

Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile geçen hafta görüştüğünü, babasının kızını öldürenlerin bulunmasını istediğini aktardı. Acılı babanın, kızının katillerinin bulmasının engellendiğini düşündüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şaban Vatan, bir dedektif gibi olayları araştırarak adaleti arıyor. Karşısında bir güç var. Ankara'da bir güç, adaletin önünü tıkamaya çalışıyor. Ama bu baba, kızının katillerini arıyor. Rabia Naz 11 yaşında. Eynesil İmam Hatip Okulu'nda okuyor ve hayat dolu bir kız. Öldürülmedin önce dondurma alıyor, annesinin çalıştığı eczaneye gidiyor. Sonra haber geliyor; Rabia Naz evin önünde sırt üstü yatıyor. Baba yetişiyor. Doblo marka siyah aracın çarptığı ilan ediliyor. Oradan alınıp metruk eve götürülüyor, sonra getirip evlerinin önündeki sokağa sırt üstü yatırılıyor. Baba derdini anlatamıyor bir türlü, araştırma yapılmasını istiyor. Savcı gizlilik kararı koyuyor. Hangi vicdanla böyle bir olayın üzerine gizlilik kararı koyarsın. Saçından ayağına kadar hızar tozu bulanmıştı. O metruk evde bunların tamamı var. Baba bunu söylüyor. Belediye o evin yıkımına karar veriyor. Delilleri yok etmek istiyorlar. 'Failler bulunmasın' diye telefon üstüne telefon. Polisler olayları kapatıyorlar. Savcı olayları kapatmak istiyor. Binadan atlıyor sözde çocuk. Niye atlasın?"

'SİZİN GÖREVİNİZ ADALETİ SAĞLAMAK'

Bu olayı takip edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Yargı camiasına ve polislere seslenmek isterim; Sizin göreviniz adaleti sağlamaktır. Delilleri karatmak değil, ortaya çıkarmaktır. Göz göre göre öldürülmesine tanıklık etmek değil, onu yapanları çıkarıp, adalete teslim etmektir. Adaletin görevi de adaleti tahsis etmektir. Rabia Naz'ın ne günahı var? Babayı şikayet ettiler 'akli dengesi yerinde yoktur' diye. Sonuna kadar takip edeceğiz bu davayı, adalet gerçekleşinceye kadar" diye konuştu. 'ÇİFTÇİLERİN TARIM SİGORTASI PRİMLERİNİ YATIRSINLAR'

Kılıçdaroğlu, Amasya'da dolu nedeniyle 53 köyde 199 bin 800 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü bildirerek en fazla kiraz, şeftali, elma, armut, pancar, ay çiçeği, domates ve haşhaşın toplanamaz hale geldiğini söyledi. Çiftçilerin bu zararlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çiftçiler 'afet yaşanan bölgeyi afet bölgesi ilan etsiler ve zararımızı devlet karşılasın, bunu yapmıyorlarsa faizleri silin, borçları taksitlendirin gidip, bankaya ödeyelim' diyor. Silinmesi lazım. Yaparlar mı bakacağız. Birlikte uğraşacağız. Tarım sigortası primlerini yatırsınlar. Biz de onlar da kurtulsunlar. Bununla ilgili araştırma komisyonu kurulması için TBMM’ye önerge verelim" dedi.

'İBB'DE 643 YÖNETİCİ BİN 717 MAKAM ARABASI VAR'

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis'e nasıl girdiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi? Yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin adaylarının resimleri bir tarafta. Diğer tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı. Erdoğan belediye başkanı mı olacak? Ben vicdan sahibi AK Partili kardeşlerime sesleniyorum; Cumhurbaşkanı sıradan bir makam değildir. Cumhurbaşkanı aralarında anlaşmazlık olan siyasi parti genel başkanlarını çağırır 'Türkiye’nin bu kadar derdi varken neden böyle yapıyorsunuz?' der. Bu şans yok şu an. Niye yok? Devletin sigortası yok çünkü. Bir cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek belediyeye mi temsil edecek? Vicdan sahibi, ahlak sahibi herkese bu soruyu soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) örnek vereceğim. Sayıştay raporlarına göre İBB’de 643 yönetici var. Makam aracı sayısı ise bin 717. Açlıktan ölen Kübra bebeği unutmadık. AK Partili kardeşim bunu sorgulamak zorunda."