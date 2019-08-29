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Kılıçdaroğlu, DİSK Başkanı ile beraberindeki heyeti kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu, DİSK Başkanı ile beraberindeki heyeti kabul etti

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, makamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, KESK Eş Başkanları Aysun Gezen, Mehmet Bozgeyik, Türk Tabibler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Başkanı Selçuk Uluata'yı kabul etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kılıçdaroğlu, DİSK Başkanı ile beraberindeki heyeti kabul etti

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