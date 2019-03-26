KILIÇDAROĞLU: EKREM İMAMOĞLU İNŞALLAH KISA SÜREDE İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK

İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şişli'de düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu inşallah kısa sürede İstanbul'a nefes aldıracak. Halktan yana olan, halkı seven birisi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Şişli belediye başkanlığı seçimiyle ilgili olarak da "Hayri İnönü ve Muammer Keskin birlikte çalışacak, birlikte üretecekler. Elbette ki bayrağı bir başka arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bilgi, birikim ve gücümüzle bayrağı ileriye taşımak arkadaşların görevi olacak. İkisinin bir arada huzurunuza çıkmasının benim açımdan ayrı bir önemi var. İki arkadaşımız da koltuk tutkunu değiller. İkisinin de tek amacı var; Şişli'ye hizmet etmek. Bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşımı da sizlere emanete ediyorum" dedi.

İMAMOĞLU İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ciddi sorunları var. İstanbul'un da ciddi sorunları var. 25 yıldır aynı zihniyetle İstanbul'u yönetiyorlar. 25 yıldır İstanbul'un hangi sorunun çözdüler? Hiçbir sorunun çözmediler. 3 büyük medeniyete başkentlik yapmış İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan bırakmadılar. Bütün bunların tamamını çözeceğiz. Gücümüzle çözeceğiz. Sandıkta çözeceğiz. Sandıkta mücadele yapacağız. İstanbul Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu'nu getireceğiz. Ankara'ya Mansur Yavaş'ı getireceğiz. Endişeniz olmasın. Ben bu halka, millete güveniyorum. Doğru neredeyse oraya gidecektir. Doğrudan yana oyunu kullanacaktır. 25 yılda çözemediler. Ekrem İmamoğlu inşallah kısa sürede İstanbul'a nefes aldıracak. Halktan yana olan, halkı seven birisi" diye konuştu.