HABER

Kılıçdaroğlu Elmadağ'da vatandaşlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz" - "6 milyonluk Ankara'da bir belediye başkanı bulamadılar, gittiler Kayseri'den belediye başkanı getirdiler buraya 'Sen Ankara'yı yöneteceksin' diye. Niye arkadaş, Ankaralı yönetemiyor mu?" - "Bu millet kahraman bir millettir. Taşına, toprağına, bayrağına, vatanına sahip çıkan bir millettir. Bize ne derlerse desinler, bizim için önemli olan bayrağımız, vatanımız, milletimiz. Biz bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Elmadağ'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında vatandaşlara hitap etti.

Bugün Elmadağ'da olmaktan onur ve şeref duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediye Başkan Adayları Adem Barış Aşkın'ın ilçesini ayağa kaldırmak, huzuru ve barışı inşa etmek istediğini söyledi.

Bütün insanları sevdiklerini, vatandaşlar arasında ayrım yapmak istemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın siyasi görüşleri olabilir, inançları, kimlikleri, memleketleri farklı olabilir, ama hepimiz şu mübarek bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrak, şehitler deyince akan sular durur. Vatanı vatan yapan budur. Beraber, birlikte olmaktır. Aynı bayrağın altında, aynı havayı teneffüs etmektir. O zaman biz huzurlu oluruz. Siyasette kavganın yerinin olmaması lazım. Siyaset hizmetle ölçülür. Hizmet yarışına sonuna kadar evet, kavga doğru değil. İnsanları birbirine düşürmek asla doğru değil."

Kılıçdaroğlu, Elmadağ'ı Ankara'da önemli bir marka yapacaklarına işaret ederek, Türkiye'nin işsizlik, pahalılık ve alınan maaşların yetmemesi sorunlarının bulunduğunu söyledi.

Uşak'ta yanına gelen yaşlı bir kadının "Türkçe öğretmeni oğlunun atanamadığını" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, insanların çocuklarını nasıl okuttuğunu bildiğini, 7 kardeşi içinde kendisinin okuyabildiğini kaydetti.

Kadın bu derdini ağlayarak anlatırken "içinin cız ettiğini" belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 7,5 milyon işsizin olduğunu, bütün bunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

- "Bordroları göreceğim"

Vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, her şartta bütün zorlukları aşmak zorunda olduklarını ifade etti.

Milli Kurtuluş Savaşı'nda ayakkabı, yiyecek ekmek, silah olmadan büyük bir mücadele verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte bütün bu zorlukları aşacağımız ilk adımı atacağız Allah'ın izniyle. Burada Adem başkanı, Ankara'da da Mansur başkanı büyükşehir belediye başkanı yapacağız. Onurla, gururla onların verdikleri hizmetleri her zaman, her yerde takip edeceğiz. Bakalım verdikleri sözleri tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? Siz de takip edeceksiniz, ben de takip edeceğim. Bütün belediye başkan adaylarıma şunu söyledim, sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın. Vaatte bulunuyorsanız mutlaka yerine getirin."

Her belediye başkanından, oy versin vermesin vatandaşlar arasında ayrım yapmamalarını, belediyenin yaptığı her harcamanın hesabını vermelerini, asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapmalarını ve farkı işçilere ödemelerini isteyen Kılıçdaroğlu, seçimden sonra Elmadağ'a geldiğinde işçilerin maaşlarının bordrolarına bakacağını söyledi.

- "Soğan kuyruğuna mahkum ettiler"

Mansur Yavaş'ın bir Ankaralı, bir Cumhuriyet evladı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "6 milyonluk Ankara'da bir belediye başkanı bulamadılar, gittiler Kayseri'den belediye başkanı getirdiler buraya 'Sen Ankara'yı yöneteceksin' diye. Niye arkadaş, Ankaralı yönetemiyor mu? Buranın Seymenleri yok mu? Buranın evlatları yok mu?" dedi.

CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ben bunları söyleyince 'Bay Kemal' konuşuyor diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapacak? Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı çocuklarıyla beraber. Beş, Bay Kemal çocuklarına telefon açıp 'oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Bay Kemal ne yapar? Bay Kemal dürüst ve namuslu adamdır. Hırsızlık yapmaz, devletini soymaz. Beytülmala el uzatmaz. Bizim özelliğimiz budur. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz."

- "Ayrım yapmayacağız"

Siyasete girerken mal varlığını açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından mütevazı evlerde oturmalarını, israftan kaçınmalarını, vatandaşın derdiyle ilgilenmelerini istedi.

Millet arasında ayrım yapmayacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Adem başkan Elmadağ'ı Ankara'nın yüzük taşı yapacak. Bu millet kahraman bir millettir. Taşına, toprağına, bayrağına, vatanına sahip çıkan bir millettir. Bize ne derlerse desinler, bizim için önemli olan bayrağımız, vatanımız, milletimiz. Biz bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından Elmadağ Yenimahalleliler Derneği ile Hasanoğlan Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Çevre Koruma Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Burada yaptığı konuşmada da Köy Enstitülerinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, Ankara'da ve Elmadağ'da seçimleri aldıklarında eski yapılara önem vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, vatandaşların "Hasanoğlan'ın ilçe yapılması" talebinin kendilerinin de arzusu olduğunu belirterek, buraya bir üniversitenin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

- İşçilerle sohbet etti

Elmadağ'dan ayrılırken uğradığı bir düğün salonunda gelin ve damada mutluluklar dileyen, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, bir köprü inşaatında çalışan işçilerle de sohbet etti.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Ankara milletvekilleri de eşlik etti.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu’dan Cizre’ye ziyaretTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu’dan Cizre’ye ziyaret
Kılıçdaroğlu: Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyorKılıçdaroğlu: Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor
Anahtar Kelimeler:
açılış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elmadağ seçim koordinasyon merkezi

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.